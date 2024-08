Sterke resultater fra Okeanis

Tankmarkedet, og da spesielt stortankmarkedet, var litt rufsete i andre kvartal, men det har foreløpig ikke satt sine spor i regnskapet til det greske tankrederiet Okeanis Eco Tankers. Okeanis har stort sett slått markedet, både i VLCC og suezmaxsegmentet, de seneste årene og gjorde det med god margin også i andre kvartal. Snittinntjeningen for VLCC-ene i andre kvartal endte på meget sterke 73.300 dollar dagen, mens suezmax-ene tjente 54.600 dollar dagen. I første halvår har VLCC-ene og suezmax-ene oppnådd rater på henholdsvis 71.000 og 70.500 dollar dagen. Ifølge skipsmeglerhuset Clarksons var snittinntjeningen i spotmarkedet for moderne VLCC- og suezmax-tonnasje med scrubbere på henholdsvis 52.000 og 49.700 dollar i første halvår 2024.

Okeanis har oppnådd en solid ratepremie som følge av at skipene er moderne og utstyrt med renseanlegg i form av scrubbere. I tillegg har flåten i stor grad vært på lange kontrakter, som ble inngått da ratene var på et høyt nivå. Okeanis har åtte VLCC-er og seks suezmax-ere i flåten.

Stort overskudd

Fredag la det greske tankrederiet frem tallene for tredje kvartal og resultatet på bunnlinjen endte denne gangen på 39,6 millioner dollar. Resultatet var noe svakere enn i samme periode i fjor da rederiet tjente i overkant av 50 millioner dollar, men likevel godt nok til å sende aksjekursen opp to prosent på Oslo Børs fredag formiddag.

Okeanis har gått som en kule på børsen de seneste par årene og aksjen er opp over 130 prosent siden inngangen til 2023. Så langt i år har Okeanis-aksjen steget med pene 28 prosent.

Inntjeningen i stortankmarkedet har vært svakere enn ventet så langt i år og spotratene er nå nede i under 25.000 dollar dagen. Høst og vinter er vanligvis høysesong i tankmarkedet og tankanalytikerne er fortsatt klokkertro på at det kommer et solid løft i inntjeningen i høst. Flåten er godt balansert med en svært lav ordrebok.

Carnegie-analytiker Kyrre Flesjå sa til Finansavisen tidligere denne uken at Opec må reversere produksjonskuttene før det skal bli ordentlig fart i VLCC-markedet igjen. Flesjå tror at etterspørselen fra Kina vil ta seg opp fra dagens nivåer, noe som vil støtte opp om både oljepris og OPECs foreløpige plan om å gradvis reversere sine frivillige kutt på 2,2 millioner fat pr. dag.