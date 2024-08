Bunnfiske i stortank

VLCC-markedet fortsetter å skli nedover og inntjeningen, som er et gjennomsnitt av representative ruter, ligger nå på rundt 25.000 dollar dagen.

– 25.000 dollar dagen er tangering av det laveste nivået vi har sett så langt i år. Det er dog viktig å presisere at inntjeningen på de ulike rutene svinger fra lave 20.000 til mellom 30.000 og 40.000 dollar dagen, så posisjoneringen er viktig, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Kina, Kina og Kina

Ifølge Hammer er det vanlig med en sesongmessig svekkelse på denne tiden av året fordi det globale oljeforbruket normalt sett topper seg i august og raffineriene forbereder vedlikehold fra september.

– Fundamentalt sett så er det et langt viktigere spørsmål om hvorfor VLCC-markedet var relativt svakt i hele andre kvartal. Vårt svar på det er Kina, Kina og Kina, sier Arctic-analytikeren.

Den økonomiske veksten i landet avtok fra 5,3 prosent i første kvartal til 4,7 prosent i andre kvartal, som var lavere enn ventet.

– Dette har slått inn på oljeforbruket og raffineriene har valgt å kutte import ytterligere for å redusere lager. Importvolumene for andre kvartal var 8 prosent lavere enn året før og falt i juli til det laveste på to år, da landet sto midt i bølge to av covid. Opec+-landene, anført av Saudi-Arabia, har valgt å redusere sin eksport for å holde oljeprisen oppe.

Hammer påpeker at bildet er nyansert. Kinas økonomi er fortsatt i vekst, anslagene spriker mellom 4–5 prosent, slik at det er snakk om et relativt tilbakeslag.

– Import av andre råvarer som malm og kull har gjort det bedre, hvilket styrker troen på at fallet i oljeimporten har vært mer mikrodrevet. Verdens oljeforbruk viser fortsatt rimelig god vekst utenfor Kina og Europa og oljelagrene er på vei ned, noe som åpner for gjenfylling utover høsten. Det er imidlertid for tidlig å trekke en bastant konklusjon, så her må det følges nøye med, sier Hammer.

Tror på høstopptur

Hammer tror fortsatt på at det går mot en god avslutning på 2024, i det som så langt har vært et meget godt år i alle tank-segmenter, bortsett fra VLCC.

– Usikkerhet i makrobildet generelt, og for Kina spesielt, øker markedsrisikoen på grunn av landets dominerende importrolle. Enn så lenge så legger vi til grunn at stimulansetiltak fra myndighetene og lavere oljepriser, på toppen av normale sesongmessige svingninger, vil resultere i økt import og aktivitet i VLCC-markedet, sier han.