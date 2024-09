Torsdag presenterte Cool Company tall som viste at selskapet fikk et driftsresultat på 41,4 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 45,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsinntektene falt fra 90,3 til 83,4 millioner dollar.

Resultatet før skatt gikk tilbake fra 44,7 til 26,6 millioner dollar, og styret utbetaler igjen et utbytte på 41 cent pr. aksje for kvartalet.

Kvartalspresentasjonen førte til at aksjen falt 1,3 prosent til 114,80 kroner.

Hever kursmålet

DNB Markets-analytiker Jørgen Lian er godt fornøyd med ukens nyheter, og hever nå kursmålet på Cool Company fra 151 til 159 kroner, samtidig som han gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen.

Etter kvartalspresentasjonen har han justert kostnadsestimatene noe ned, og kun gjort andre mindre justeringer, noe som gjør at det forventede justerte EBITDA-resultatet for 2024 stort sett er uendret. Samtidig har han økt estimatene for 2025-2026 med henholdsvis seks prosent og en prosent.

Analytikeren anslår en gjennomsnittlig utbytteavkastning på 16 prosent for årene 2025-2026.

«Når vi nærmer oss den sesongmessig sterkeste delen av året, er det nåværende fraktmarkedet kun middelmådig i en historisk kontekst, med ettårs TC-rater som ligger rundt 10 prosent under snittet for 2017-2021», skriver Lian i sin analyse.

Han ser oppsidepotensial i TC-ratene dersom vinteren blir kald, noe som vil øke arbitragemulighetene og gi gode muligheter for Cool Company til å kontrahere sine fem skip som skal avslutte sine kontrakter innen utgangen av 2026.

Fredag omsettes Cool Company-aksjen for 118,40 kroner, opp 3,1 prosent. For at det nye kursmålet skal nås må aksjen stige 34 prosent.