Børsstup på skuffende guiding

ABG Sundal Collier-analytiker, Petter Haugen, skriver i en Höegh Autolines oppdatering onsdag at 3. kvartalstallene var omtrent som forventet, men at utbyttet på 1,28 dollar pr. aksje var høyere enn ventet. Han lar seg imidlertid ikke imponere over guidingen for fjerde kvartal, som indikerer et resultat, justert for salgsgevinster, omtrent nivå med resultatet i tredje kvartal.

«Vi er litt skuffet over guidingen for fjerde kvartal,» skriver Haugen.

ABG Sundal Collier opprettholder likevel kjøpsanbefalingen på aksjen med et kursmål på 174 kroner.

Estimatnedjusteringer

Heller ikke DNB Markets lar seg imponere over guidingen.

«I sum forventer Höegh Autoliners en EBITDA for 4. kvartal på linje med de siste ni månedene, som i gjennomsnitt for første til tredje kvartal lå på 171 millioner dollar, som er 12 prosent under konsensusestimatet på 191 millioner dollar. Vi ser derfor potensielle negative revisjoner av EBITDA-estimatene på henholdsvis 10 prosent for fjerde kvartal og 3 til 4 prosent for hele 2024,» skriver DNB Markets torsdag.

Før børsen åpnet torsdag ventet meglerhuset at Höegh Autoliners-aksjen ville falle med mellom 2-4 prosent på børsen. Rundt lunsjtider var aksjen ned 5,3 prosent til 126 kroner.

I første kvartal satt Höegh Autoliners igjen med et rekord høyt overskudd på bunnlinjen på 193 millioner dollar etter at selskapet bokførte en gevinst på 55 millioner dollar på salg av to bilskip.

– I et generelt sterkt marked har vi hatt god kontraktsdekning og fulle skip, sier adm. direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners.

12 NYBYGG: Höegh Autoliners har bestilt 12 bilskip i den såkalte «Aurora»-klassen. Illustrasjon: Höegh Autoliners

Pumper ut utbytte

I løpet av de seneste par årene har bilskipsrederiet betalt ut drøye 9,5 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene. Etter tredje kvartal plusser rederiet på med ytterligere 2,68 milliarder kroner slik at de totale utbytteutbetalingene nå kommer opp i 12,25 milliarder kroner siden september 2022.

– Vi betaler utbytte i henhold til vår policy. Utbyttet dette kvartalet løftes av inntekter ved tidligere annonsert salg av to eldre skip, som ble levert til nye eiere dette kvartalet.

Höegh Autoliners har økt flåten med et nybygg i løpet av 2024 og det kommer ytterligere et senere i år. Rederiet har i likhet med mange andre bilskipsrederier et stort investeringsprogram og har inngått avtaler om bygging av 12 bilskip i den såkalte «Aurora»-klassen.

– Det har vært mange år med lite fornyelse av bilskipflåten slik at behovet for flåtefornyelse er stort hos de fleste operatørene. Nye skip har også vesentlig lavere karbonutslipp som er i ferd med å bli viktigere for kundene i takt med mer transparens om scope-3 utslipp. Levering av nybygg vil bidra til å normalisere markedet over de neste 2 til 3 årene etter hvert som nybyggene blir levert, sier Andreas Enger.