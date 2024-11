Fearnley Securities og DNB Markets har begge onsdag kommet med nye Flex LNG-analyser.

Fearnley og analytiker Fredrik Dybwad konkluderer med en kjøpsanbefaling, opp fra tidligere «hold», samtidig som kursmålet nedjusteres fra 325 til 320 kroner. Jørgen Lian i DNB Markets gjentar på sin side en kjøpsanbefaling, mens kursmålet senkes fra 345 til 335 kroner.

Flex LNG-aksjen handles onsdag til cirka 275 kroner på Oslo Børs, opp rundt 1 prosent, etter at gassrederiet tirsdag presenterte et overskudd på 28,7 millioner dollar i tredje kvartal.

Fearnley Securities:

Fearnley-analytiker Dybwads analyse har tittelen «Utbytter sementert i urolige markeder».

Han nedjusterer kursmålet til 320 kroner på grunn av noe lavere estimater for Flex LNGs indekskoblede fartøy – og på tross av rederiets sterke utbyttehistorikk. Kursmålet tilsvarer én gang netto verdijustert egenkapital (NAV).

Videre anslår han en direkteavkastning på rundt 10 prosent.

Analysefakta Aksje: Flex LNG. Meglerhus: Fearnley Securities. Anbefaling: Kjøp (hold). Kursmål: 320 (325).

Dybwad fremhever Flex LNGs solide kontantbeholdning på 450 millioner dollar pr. tredje kvartal 2024, som gir støtte til dagens utbytteavkastningsnivå på 12 prosent pr. år. Dette er bærekraftig i minst seks år, selv i dagens svake LNG-marked, før selskapet nærmer seg et minimumsnivå med kontantposisjonen.

Det langsiktige markedspotensialet vurderes som positivt, med en forventet oppgang i 2027–2028, når ny produksjonskapasitet vil møte flåteveksten. Dessuten venter Dybwad at utfallet av presidentvalget i USA vil kunne ha en positiv effekt på LNG-fraktmarkedet, da den nye politiske situasjonen kan føre til endelig investeringsbeslutning for flere eksportprosjekter.

DNB Markets:

Lian i DNB Markets poengterer at Flex LNG opprettholder sin posisjon i et utfordrende fraktmarked, med en attraktiv utbytteavkastning på 13 prosent. Rederiets langsiktige kontrakter beskytter det mot kortsiktige markedssvingninger, med kun ett fartøy ledig i 2025 og to med opsjoner til 2028.

Lian skriver at han ikke ser noen grunn til å være i tvil om Flex LNGs kvartalsutbytte på 0,75 dollar, støttet av en proforma likviditetsposisjon på 450 millioner dollar.

Til tross for nedjusteringer på 2 prosent i estimatene for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) samt lavere estimater for nettoresultatet i 2024–2026, på grunn av forventninger om høyere finansieringskostnader, gjentar Lian sin kjøpsanbefaling. Kursmålet reduseres med 10 kroner til 335.

Analysefakta Aksje: Flex LNG. Meglerhus: DNB Markets. Anbefaling: Kjøp (kjøp). Kursmål: 335 (345).

DNB-analytikeren beskriver markedet for LNG-frakt som presset på kort sikt, på grunn av en høy leveringsfrekvens frem mot 2026. Dette kan føre til et vanskelig marked for spotkontrakter, vurderer han.

Han er imidlertid positiv til moderne tonnasje fra 2027 og videre, og ser på Flex LNG som attraktivt for avkastningsorienterte investorer.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.