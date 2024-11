Jørgen Lian i DNB Markets har i en ny analyse opprettholdt kjøpsanbefalingen for Cool Company, men nedjustert kursmålet til 133 kroner, fra tidligere 160 kroner.

Torsdag endte Cool Company-aksjen på 102,20 kroner, ned 12,9 prosent, etter at LNG-rederiet hadde lagt frem tredjekvartalstall.

Til tross for svakhet i fraktmarkedene, vurderes Cool Companys oppsidepotensial som attraktivt ved dagens verdsettelse. Selskapet handles nå til 7,0 ganger gjennomsnittet av estimatene for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i 2025–2026, mens Flex LNG handles til 9,5 ganger.

Analysefakta Aksje: Cool Company Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 133 (160)

DNB Markets' ebitda-estimater for Cool Company er nedjustert med 6 prosent for inneværende år, 4 prosent for 2025 og 2 prosent for 2026, blant annet på grunn av svakhet i fraktmarkedet.

Analytikeren fremhever at selv om markedet forblir utfordrende, med forventninger om lavere rater og svak aktivitet, støttes Cool Company av en sterk kontantposisjon og gjeldskapasitet.

Basert på sine estimater for 2025–2026 antyder Lian en mulig oppside til 195 kroner pr. aksje ved høyere spotrater og multipler.

Selskapets kombinasjon av utbytte, verdsettelse og langsiktig potensial vurderes som gunstig. Oppsidepotensialet mer enn veier opp for risikoen, oppsummerer Lian i analysens tittel.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.