Vinteren 2023 solgte investoren Arne Blystad alle aksjene i tørrlastrederiet Belships etter et knallår for shippingaksjer.

I 2022 eide han på det meste 600.000 aksjer i Belships, til en verdi på omtrent 13 millioner kroner, før han begynte å selge seg ned i selskapet gjennom sommeren og høsten samme år. Aksjene var eid gjennom investeringsselskapet Songa Capital og Songa Bulk Chartering, som eies av Blystad Group.

Siden den gang har investoren vært fraværende på aksjonærlisten til tørrlastrederiet. Frem til nå.

Finansavisens Bjellesautjeneste viser at Blystad nå er tilbake på aksjonærlisten til Belships, da han denne uken kjøpte en halv million aksjer i rederiet gjennom Songa Capital. Basert på gjennomsnittskursen ved handelsdagen, ble aksjene kjøpt til 17,34 kroner, som utgjør en totalsum på 8,67 millioner kroner.

Det er imidlertid lommerusk sammenlignet med Blystads totale investeringer på Oslo Børs, der han sitter med aksjeverdier til over 1.800 millioner kroner, fordelt på 46 selskaper.

Hans største investering er DOF Group, etterfulgt av Schibsted, Bluenord og Kongsberg Gruppen.

Aksjonærlistene viser i hovedsak endringer tre dager etter handelen er gjennomført, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra kjøp og salg, men også andre transaksjoner som utlån til shorting.



Sterkt kvartal

Da Blystad først gikk inn i Belships i 2021 hadde rederiet en eventyrlig avkastning på Oslo Børs der den steg 153 prosent samme år, justert for utbytte. Året etter så Belships en oppgang på 45 prosent etter flere utbytter til totalt 3 kroner pr. aksje.

Oppgang har det også vært i 2024, der aksjen er opp over 18 prosent, justert for utbytte.

I tredje kvartal endte tørrlastrederiet med et resultat på 17,9 millioner dollar før skatt, opp fra 15,3 millioner dollar i samme periode året før. Resultatet inkluderte ekstraordinære gevinster på omtrent 6 millioner dollar knyttet til salgene av to skip og omorganiseringen av driften i forrige kvartal.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag var 16.724 dollar i kvartalet.

«Selskapet har rekordhøy kontantbeholdning og vi trenger ikke cash for å skape vekst. Tvert imot – 12 nybygg over de neste årene, alle uten at vi behøver sette inn egenkapital, gir oss en enorm fleksibilitet» sa adm. direktør Lars Christian Skarsgård i rapporten for tredje kvartal.