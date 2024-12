Frontline-aksjen har falt kraftig etter at selskapet rapporterte kvartalstall 27. november. Denne artikkelen er skrevet før kvartalsrapporten, og mange av estimatene nevnt er derfor ikke oppdaterte. Kristoffer Barth Skeie opprettholder sin holdanbefaling, men reduserer kursmål til 196 (259) og Oda Hånes Lund opprettholder sin kjøpsanbefaling, men tar ned kursmål til 310 (315).

Frontline-aksjen steg fra rundt 60 til over 300 kroner fra januar 2022 til mai i år. Den eventyrlige oppgangen var drevet av gode rater, og utsikter for et langvarig stramt tankmarked.

Sentrale drivere på etterspørselssiden i tankmarkedet var, og er fortsatt, stigende globalt oljekonsum, økt oljeproduksjon i Nord- og Sør-Amerika, og nye handelsmønstre som følge av sanksjonene mot Russland. På tilbudssiden er verftskapasiteten redusert, ordrebøkene lave og flåten aldrende. Ikke rart mange så for seg en langvarig opptur.

I bunn og grunn er “storyen” om et stramt tankmarked fortsatt intakt, men dagens tankrater er likevel vesentlig svakere enn de var på samme tidspunkt i fjor og i 2022. Dette har medvirket til at Frontline-aksjen har falt betydelig de siste månedene, og den omsettes nå for rundt 210–220 kroner.

Samtidig begynner aksjen unektelig å bli rimelig, og forventet P/E for både 2024 og 2025 er under 6x. Kanskje det er nå man bør kjøpe, eller er det underliggende markedet svakere enn vi tror?

Hold!

Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities har en holdanbefaling på Frontline med kursmål 259 kroner.

Kristoffer Barth Skeie, Arctic Securities Foto: Iván Kverme

– Irans økende oljeeksport under Biden har påvirket markedet negativt, og skyggeflåten fortsetter å være et problem for tankmarkedet. Irans daglige eksport på 1,5 millioner fat utgjør rundt fire prosent av globalt transportvolum, og mesteparten går til Kina. Skulle USA under Trump imidlertid stramme inn overfor Iran, kan iransk olje erstattes med OPEC-olje, fraktet på legal flåte, noe som vil løfte tankmarkedet. Vi har allerede begynt å se signaler på at private raffinerier har tatt ned importen fra Iran i påvente av Trump.