Torstein Hagen har klatret forbi 1.800 milliardærer på kort tid

Den Sveits-bosatte cruisegründeren Torstein Hagen (81) har klatret forbi 1.800 milliardærer på magasinet Forbes' rikingliste, løftet av en dobling av aksjekursen i Viking Holdings siden børsnoteringen i mai , melder TradeWinds.

Ved sin årlige rikingrangering i april plasserte Forbes Hagen på en 2.046. plass blant verdens rikeste.

Forbes' rikingliste 9. desember (Mrd. dollar) Navn Formue Kilde 1. Elon Musk 354,9 Tesla, SpaceX 2. Jeff Bezos 240,8 Amazon 3. Larry Ellison 236,1 Oracle 4. Mark Zuckerberg 215,5 Facebook 5. Bernard Arnault m/ familie 174,9 LVMH 6. Warren Buffett 146,7 Berkshire Hathaway 7. Larry Page 144,8 Google 8. Segey Brin 138,5 Google 9. Amancio Ortega 130,4 Zara 10. Steve Ballmer 129,2 Microsoft 145. John Fredriksen 15,5 Shipping 243. Torstein Hagen 10,6 Cruise Kilde: Forbes



Før helgen hadde elvecruiserederen inntatt en 246. plass i Forbes' sanntidsrangering, ifølge bransjeavisen. Pr. mandag 9. desember har han klatret enda noen plasser – til 243. plass.

Hagens netto formue estimeres nå til 10,6 milliarder dollar av Forbes. Det tilsvarer cirka 118 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Største klatrer på 400-listen

Da Kapital i høst rangerte Norges 400 rikeste, ble Torstein Hagens formue estimert til 92 milliarder kroner, som plasserte ham på en annenplass – bak John Fredriksen, og foran Ole Andreas Halvorsen.

«For drøye 20 år siden var han så godt som blakk etter et mislykket forsøk på å kuppe et nederlandsk rederi. Siden har han skapt et eventyr gjennom Viking Cruises. Det startet med fire skip i 1997. Dette har vokst til nær 100 skip, og formuen har steget parallelt. I vår ble de virkelige verdiene synliggjort gjennom børsnotering på New York-børsen,» skrev Kapital om Hagens voldsomme økning.

Hagen, som nå er bosatt i Luzern i Sveits, var i det hele tatt den aller største klatreren på årets 400-liste, med sin formuesvekst på hele 167 prosent.

«Jeg vil jo helst ikke stå på den listen,» uttalte Hagen i et større portrettintervju med Kapital tilbake i 2018.

I dag sitter han på 53,6 prosent av aksjene i Viking Holdings, som fra børsnoteringen tidligere i år har steget fra 24 dollar pr. aksje til 46,52 dollar sist fredag.

Da Hagen utøvet tegningsretter og økte eierandelen i Viking Holdings tidligere i desember, hadde han aksjer for 10,9 milliarder dollar, som med daværende dollarkurs tilsvarte 121,2 milliarder kroner.