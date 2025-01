Stortankratene opp over 100 prosent på én uke

Tankmarkedet har vært i fyr og flammer etter at USA innførte sanksjoner mot Russland.

Fra fredag 10. januar, da sanksjonene ble innført, til fredag 17. januar, steg VLCC-ratene fra Midtøsten til Kina med 112 prosent til 57.589 dollar, melder Bloomberg som viser til Baltic Exchange.

I samme periode var VLCC-ratene fra USAs Gulfkyst til Kina opp 102 prosent, mens Vest-Afrika til Kina var opp 90 prosent.

«Ratene kan holde dette nivået hvis Trump skrur opp presset mot iranske oljeeksport, som er mer sannsynlig enn ikke,» sier shippinganalytiker i Oil Brokerage, Junjie Ting, til Bloomberg.

– Selv om ratene har fått et løft, er det underliggende tankmarkedet fortsatt relativt svakt, blant annet på grunn av moderat etterspørsel fra Kina og India, sier analysesjef i Kepler Cheuvreux, Axel Styrman, til Kapital.

Les også Frontline-shortere går helt bananas Shorterne gir ikke opp Frontline selv om aksjen har steget kraftig. Nå er 10 prosent av aksjene shortet, tilsvarende et veddemål på over 4 milliarder kroner. – Det kan bli en dyr øvelse, sier Frontline-sjefen.

Oljemarkedet priser inn toll

«WTI-olje – den amerikanske referanseprisen – har styrket seg med 0,25 dollar pr. fat i forhold til den globale Brent-referansen siden 13. januar, til tross for en økning på 0,40 dollar i fraktratene for råoljetankere (som vanligvis svekker WTI i forhold til Brent). Denne nettoeffekten på 0,65 dollar pr. fat kan tolkes som en 8 prosent sannsynlighet for en universell toll på 10 prosent, inkludert råolje,» skriver Daan Struyven, sjef for råvarer i Goldman Sachs, i en kommentar mandag.

Klokken 13:32 mandag er Frontline ned 0,2 prosent til 198,60 kroner, men aksjen er opp 12,9 prosent siden sanksjonene.

Okeanias Eco Tankers stiger 0,7 prosent til 272,00, og er opp 11,0 prosent siden fredag 10. januar.

Hunter Group faller 7 prosent til 1,59 kroner, men er opp over 210 prosent siden i perioden.