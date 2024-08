SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.45



Grieg Seafood har til vane å levere svært svake kvartalsrapporter. Onsdag morgen var intet unntak, og oppdrettsselskapet la frem et operasjonelt driftsresultat på minus 35 millioner kroner.

Til sammenligning var driftsresultatet på 547 millioner kroner i samme periode i fjor, mens analytikerne ventet et operasjonelt driftsresultat på 146 millioner kroner i årets andre kvartal, ifølge Factset.

– Andre kvartal 2024 var en utfordrende periode for Grieg Seafood, og vårt resultat reflekterer fortsatt biologiske utfordringer, sier konsernsjef Andreas Kvame.

Investorene svarte med å sende ned Grieg Seafood-aksjen kraftig ned. Klokken 13.05 var kursen ned 13,8 prosent til 52,15 kroner – tilsvarende 2016-nivåer.

Canada-smell

I kvartalsrapporten skriver Grieg Seafood at resultatene i British Columbia ble kraftig påvirket av en biologisk hendelse, som også vil påvirke tredje kvartal med et negativ operasjonelt driftsresultat for Canada-virksomheten i størrelsesorden 230 til 250 millioner kroner.

– I Canada ble vår virksomhet i British Columbia påvirket av ekstraordinært lave nivåer av oppløst oksygen, noe som resulterte i betydelig redusert overlevelse. I tillegg er det fortsatt usikkerhet i British Columbia, i påvente av regjeringens beslutning om overgangsplan for oppdrett av atlantisk laks, sier Kvame, og fortsetter:

– I mellomtiden har Grieg Seafood suspendert alle strategiske investeringer i regionen.



Det operasjonelle driftsresultatet pr. kilo endte på minus 4,9 kroner i andre kvartal for virksomheten i Canada, mens Danske Bank Markets ventet pluss 5,6 kroner.

Grieg Seafood (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsiinntekter 1.520 2.372 Operasjonelt driftsresultat −35 547 Resultat før skatt −763 −4 Resultat etter skatt −701 −563

– Vil falle betydelig

Arctic Securities-analytiker Christian Nordby går hardt til verks i en oppdatering onsdag morgen.

«Tallene for andre kvartal er svært svake i seg selv. Når man inkluderer guidingen for tredje kvartal i British Columbia, tror vi det vil bli vanskelig for selskapet å tjene noe i løpet andre halvdel av 2024», skriver han.