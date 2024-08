Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 1,7 kroner pr. aksje for andre kvartal – tilsvarende 880 millioner kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag morgen.

Selskapet hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 230 millioner euro i kvartalet, lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.



Både utbyttet og resultatet er lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning leverte Mowi et operasjonelt driftsresultat på 300 millioner euro i andre kvartal 2023, og delte ut et utbytte på 2 kroner aksjen.

Etter et første kvartal der selskapet slet med både fiskehelse og sår i Norge, melder selskapet at det oppnådde betydelige forbedringer i andre kvartal.

– Mowi slaktet 110.000 tonn laks i andre kvartal, som er rekordhøyt for denne tiden på året. Samtidig har vi aldri hatt mer laks stående i sjø, 9,4 prosent mer enn i fjor. Dette er imponerende og viser at vi ligger svært godt an til å nå vårt mål om 500.000 tonn for 2024. Så sent som i 2018 slaktet vi 375.000 tonn i Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i forbindelse med kvartalsrapporten.

Mowi (Mill. EUR) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 1.340 1.365 Operasjonelt driftsresultat 230 300 Resultat før skatt 55 185 Resultat etter skatt 38 −123

Holder guiding

Vindheim gjentar at selskapet venter et slaktevolum på 500.000 tonn i år. I tredje kvartal venter selskapet nå å slakte 159.500 tonn laks, hvor 105.000 tonn vil stamme fra den norske virksomheten.

I tredje kvartal venter selskapet at andelen fastpriskontrakter vil ligge på 21 prosent for hele selskapet, og 16 prosent for den norske virksomheten.

Selskapets oppdrettskostnad endte på 5,84 euro pr. kilo i kvartalet, noe som er en forbedring på 0,21 euro fra 6,05 euro i første kvartal. Ifølge selskapet skyldes forbedringen bedre biologi og lavere fôrpriser.

I rapporten skriver Mowi av det venter en ytterligere reduksjon i kostnadsnivået i andre halvdel av 2024, som følge av positive effekter fra høyere slaktevolum og ytterligere nedgang i fôrprisene.

Strategisk gjennomgang i Canada

Mowi er verdens største lakseoppdretter, med virksomhet i både Norge, Skottland, Chile, Canada, Irland, Færøyene og Island.

I sommer kom beskjeden om at Canadas fiskeridepartement, Fisheries and Oceans Canada, vil innføre et forbud mot oppdrett av laks i åpne merder i British Columbia fra 30. juni 2029. Planen er at all oppdrett i regionen etter denne datoen må skje i lukkede anlegg eller på land.

I kvartalsrapporten skriver Mowi at som følge av den politiske beslutningen, vil selskapet starte en strategisk gjennomgang av virksomheten vest i Canada, og skriver samtidig at det vil utforske alle muligheter før det tar en beslutning.