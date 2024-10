Fra før av har selskapet hatt et kostnadsforbedringsprogram som ble lansert i 2018. Frem til nå har Mowi realisert over 300 millioner euro i kostnadsforbedringer, noe som inkluderer kutt av rundt 1.500 ansatte, ifølge presentasjonsmaterialet.

Mowi presiserer at fokuset for selskapet fremover vil fortsette å være fjordbasert oppdrett, men at det vil ta i bruk nye teknologier når tiden er riktig og dette er lønnsomt.

Selskapet holder også døren åpen for å vekst gjennom oppkjøp.

Godt mottatt

Den oppdaterte strategien ble tatt godt i mot på Oslo Børs, der investorene sendte aksjen opp rundt 4 prosent torsdag. Rapporten ble også tatt godt i mot av analytikerne.

I en oppdatering til kundene trekker sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities frem at volumveksten frem mot 2029 var sterkere enn ventet.

«I Norge, som er den klart viktigste oppdrettsregionen for Mowi, guider selskapet et slaktevolum på 355.000 tonn innen 2029, der veksten drives av postsmolt. Dette er tett på vårt eget estimat på 355.000 tonn. Dermed ligger hovedforskjellen fra vårt estimat i at veksten skal kommer fra andre oppdrettsregioner», skriver Nordby.

Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities mener selskapet er godt posisjonert for fremtidig vekst i både slaktevolumer og inntjening.

«Investeringsanslagene fra selskapet er på 600 millioner euro frem til 2029, godt under konsensus, mens vi har estimert 600 millioner euro akkumulert gjennom 2025 og 2026. Dermed ser vi oppside i estimert kontantstrøm som følge av oppdateringen, men vi venter mindre endringer i estimatene ellers», skriver han.