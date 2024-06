I 2018 vedtok Tesla-styret en kompensasjonspakke som ville ha gitt toppsjef og gründer Elon Musk opptil 55,8 milliarder dollar hvis alle definerte prestasjonsmål ble oppnådd.

Pakken ble i januar kjent ugyldig av en domstol i Delaware, og Musk har etter dette jobbet for å flytte registreringen av selskapet til Texas hvor lovene i større grad åpner for store kompensasjonspakker til direktører.

Stemmer 13. juni

På en generalforsamling 13. juni skal aksjonærene i Tesla godkjenne, eventuelt vrake, pakken som – hvis vedtatt – blir tidenes største for en amerikansk næringslivsleder.

Én av aksjonærene, milliardær og styreleder Ron Baron i Baron Capital, skriver i et åpent brev gjengitt av CNBC at han støtter kompensasjonspakken som omfatter opsjoner for mer enn 303 millioner Tesla-aksjer – eller nesten 10 prosent av selskapet.

Opsjonene er knyttet til milepæler for markedsverdien – og at denne vokser til så mye som 650 milliarder dollar i løpet av ti år fra 2018. Flere av milepælene er allerede oppnådd for selskapet som på dagens nivåer har en markedsverdi rundt 560 milliarder dollar.

– Tesla er Elon

– Jeg stemmer for pakken. Baron Capitals svar er klart, høyt og utvetydig: Tesla er bedre med Elon. Tesla er Elon, sa Baron på kanalens program «Squawk Box» onsdag.

I brevet skriver han at Musk ikke ville ha tjent noe hvis de ambisiøse målene i kompensasjonspakken ikke hadde blitt oppnådd.

«Uten hans ubøyelige driv og kompromissløse standarder, ville det ikke ha vært noe Tesla – særlig med tanke på hvordan han sov på gulvet i Fremont-fabrikken når den gikk gjennom et produksjonshelvete», heter det.

20-gangeren

Baron har ifølge CNBC tidligere avslørt at han har gjort omtrent 20-gangeren siden han først gikk inn i selskapet i 2014. Tesla er den desidert største posten i Barons eldste og største fond, Baron Partners Fund, med rundt 34 prosent av porteføljen.

Ifølge SEC-dokumentasjon satt fondet ved utgangen av første kvartal med 11,73 millioner Tesla-aksjer, tilsvarende 0,36 prosent eierandel. Gitt at fondet ikke har endret beholdningen siden, er denne posten priset til rundt 2 milliarder dollar på dagens kurser.