Ifølge Reuters har justisministeren i New York, Letita James, hentet inn 50 millioner dollar, omtrent 534 millioner kroner, fra kryptoplattformen Gemini Trust.

Dette skal brukes til å tilbakebetale investorer som ble svindlet gjennom Gemini Earn-programmet som ble lansert i 2021.

Gjennom låneprogrammet ble investorer lovet høye renter dersom de lånte ut kryptovaluta som bitcoin til Genesis, der Gemini tok gebyrer som kunne overstige fire prosent.

Genesis frøs alle uttak i november 2022, noe de begrunnet med markedsuroen Sam Bankman-Fried brakte med seg da FTX dukket under. Genesis søkte om Chapter 11 konkurs to måneder senere.

Reuters skriver at Gemini vil gi full tilbakebetaling til mer enn 230.000 investorer, som inkluderer 29.000 investorer i New York. Gemini har også gått med på et forbud mot å drive utlånsprogrammer for krypotvaluta i staten.

Dette kommer i tillegg til forliket på to milliarder dollar sammen med kryptoselskapet Genesis, som ble kunngjort 20. mai.