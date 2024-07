Fredagens datatrøbbel som ble satt i gang av en oppdatering fra cybersikkerhetsselskapet CrowdStrike, førte ifølge Microsoft til at over 8,5 millioner Windows-enheter ble rammet.

«Vi estimerer at oppdateringen fra CrowdStrike påvirket 8,5 millioner Windows-enheter, tilsvarende litt under en prosent av alle Windows-maskiner», skrev Microsoft i et blogginnlegg som Reuters viser til.



Programvareoppdateringen fra CrowdStrike førte til massive dataproblemer for flere aktører, og rammet blant annet flytrafikk, banktjenester, apoteker og helsetjenester. Norges Bank fikk også problemer med egne systemer og måtte i en periode gjennomføre F-lånsauksjoner manuelt over telefon og epost.

«Selv om prosentandelen var liten, viser påvirkningen det hadde på funksjoner i økonomien og samfunnet bruken av CrowdStrike i mange kritiske tjenester», skriver Microsoft.

Reuters skriver videre at CrowdStrike har hjulpet med å utvikle en løsning til Microsofts Azure-infrastruktur, i tillegg til at det jobber med Amazon Web Services og Googles Cloud Platform, for å dele informasjon rundt effektene Microsoft opplevde.

CrowdStrike-aksjen ble straffet hardt i aksjemarkedet og falt 11 prosent på børsen i New York fredag.

Den massive nedetiden knyttet til CrowdStrike kan være den største som noen gang er sett etter at problemet forårsaket forstyrrelser i Microsoft-systemer over hele verden, skrev Marketwatch.