12.500 kan miste jobben

Den amerikanske teknologigiganten Dell planlegger en reorganisering av sine salgsteam som vil føre til nedbemanning, melder Bloomberg.

I et notat til ansatte melder to Dell-salgsdirektører at selskapet vil strømlinjeforme ledelseslag og omprioritere investeringer. Blant annet vil selskapet etablere en ny gruppe som skal fokusere på produkter og tjenester innen kunstig intelligens (AI) samt endre på tilnærmingen til datasentersalg.

«Vi sikter mot å vokse raskere enn markedet ved å sømløst møte våre kunder og partnere online, virtuelt eller fysisk, for å låse opp verdien av moderne IT og AI for deres organisasjoner,» heter det i notatet.

10 prosent av staben

Ifølge Bloomberg vil ikke Dell oppgi hvor mange ansatte som rammes av endringene.

Én kilde med kjennskap til saken sier til teknologinettstedet Silicon Angle at det er 12.500 stillinger som skal kuttes på tvers av selskapet. Det vil i så fall tilsvare rundt 10 prosent av Dells globale arbeidsstyrke på rundt 120.000.

En annen Silicon Angle-kilde antyder at kuttene kan bli mye større.

Ifølge nettstedet har Dell nedbemannet over en periode på minst ett år – i fjor ble 13.000 stillinger kuttet.

I forrige uke ble det kjent at tech-giganten Intel kutter 15.000 stillinger – rundt 15 prosent av arbeidsstyrken – samtidig som selskapet presenterte skuffende kvartalstall og guiding. Dette har fått analytikere til å stille spørsmål ved selskapets fremtid.