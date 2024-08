Omid Kordestani, tidligere styreleder i Twitter/X, har saksøkt Elon Musks sosiale medieplattform X Corp. Det skriver Bloomberg lørdag morgen.

Kordestani var styreleder i Twitter/X fra 2015 til 2020, og styremedlem frem til Musk kjøpte plattformen for 44 milliarder dollar i 2022.

Ifølge Bloomberg står det i søksmålet at hoveddelen av hans kompensasjon var aksjer til en verdi på over 20 millioner dollar, som han mener Musk nekter å utbetale.

Advokatene til den tidligere styrelederen hevder også at plattformen forsøker å «høste fordelene av Kordestanis syv år lange tjeneste for Twitter uten å betale han for det».

En rekke søksmål

Søksmålet er bare siste i rekken av de rettslige skrittene som er tatt mot Musk siden han kjøpte Twitter/X for snart to år siden.

Ifølge Bloomberg ble Musk saksøkt i mars for å angivelig ha holdt tilbake mer enn 128 millioner dollar i sluttpakker etter at fire tidligere ledere ble fjernet fra selskapet.

Musk ble også saksøkt av noen en gruppe av sine egne ansatte i fjor sommer, og ble anklaget for å ha nektet å betale ut lovte bonuser på flere millioner dollar.

Tesla-sjefen har også vært i trøbbel med en rekke aksjonærer, som anklager han for å tilbakeholde informasjon om at han eide store andeler i Twitter så kan kunne kjøpe flere aksjer til en lavere pris.