Google har i år valgt å endre sin vante praksis ved å flytte den årlige «Made by Google»-pressekonferansen fra oktober til 13. august. På denne tidligere lanseringsdatoen avduket de en rekke nye produkter, som gir en spennende start på tech-høsten.

Under pressekonferansen trakk Google sløret av sin nyeste Pixel-serie, og her er noe av det vi fikk vite.

Pixel 9: Oppgradert design og kamera i toppklasse

Pixel 9 har fått et modernisert design med en fremtredende kamerahump som skal sette kameraet i sentrum. Med en 6,3” skjerm som skal være 35% lysere enn Pixel 8. Kameraene består av et 50 MP vidvinkel-kamera og et 48 MP ultravidvinkel-kamera, og spesielt for Pixel 9, et nytt 42 MP frontkamera. Materialvalget skal være glass og polert metall for en premium følelse. I tillegg har den fått 20% lengre batteritid og 12 GB RAM.

Google Pixel 9. Foto: Google

Pro-modeller i to størrelser

En av de mest interessante nyhetene er at Pro-modellen nå kommer i to størrelser, noe som vil være en lettelse for de med mindre hender. Google har også hevdet at begge modellene er dobbelt så slitesterke som forgjengerne. Selv om vi ikke har fått testet dem enda, lover det godt for holdbarheten.

Google Pixel 9 Pro kommer nå i to størrelser, noe som vil være en lettelse for de med mindre hender. Foto: Google

Fokus på AI og ytelse

Under panseret finner vi Googles raskeste brikke til nå, Tensor G4. Google har lagt stor vekt på AI-integrasjon i hele brukeropplevelsen, inkludert kameraet som nå skal kunne levere optisk kvalitet selv ved større zoom område.

Skjermen skal være den beste Google har laget, og med 16 GB RAM er ytelsen forventet å være i toppklasse. Pixel 9 Pro er også utstyrt med et helt nytt kjølekammer, som effektivt sprer varme og skal sørge for at telefonen holder seg kjølig selv under intens bruk.

Googles AI-assistent, Gemini, skal nå kunne utføre komplekse oppgaver direkte på enheten, uten å måtte gå online, noe som lover bedre sikkerhet og raskere responstid.