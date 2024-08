Den California-baserte halvledergiganten Advanced Micro Devices (AMD) kjøper den New Jersey-baserte serverleverandøren ZT Systems gjennom en avtale verdt opp mot 4,9 milliarder dollar, melder Bloomberg.

Det tilsvarer 52,2 milliarder kroner.

Kjøpesummen gjøres opp i en kombinasjon av cash og aksjer, og inkluderer en betinget betaling på opptil 400 millioner dollar, som er avhengig av at visse milepæler oppnås etter sluttføring.

Med kjøpet skaffer AMD datasenterteknologi som skal hjelpe det i konkurransen med Nvidia, skriver nyhetsbyrået.

Les også Her er stjerneforvalterens beste AI-aksjetips Forvalter Anders Tandberg-Johansen snakker ut om børsuroen, Nordic Semiconductor, Apple-skepsisen, og gir sitt beste aksjetips innen kunstig intelligens.

AI-strategi

I en pressemelding omtales ZT Systems som en ledende leverandør av AI-infrastruktur. AMD opplyser at oppkjøpet utgjør et viktig skritt videre i selskapets AI-strategi. I en kommentar legger konsernsjef Lisa Su til at det tilfører systemdesign og ekspertise i «verdensklasse», som «betydelig styrker våre datasenter-AI-systemer».

Med transaksjonen slås ZT sammen med AMD Data Center Solutions Business Group. Samtidig vil AMD søke en strategisk partner til å kjøpe ut ZT Systems' amerikanske virksomhet for produksjon av datasenterinfrastruktur.

I løpet av det seneste året har AMD investert mer enn 1 milliard dollar innenfor AI – i tillegg til den organiske veksten.

Les også Er forsiktig med høyt prisede AI-aksjer Lars Erik Moen i Danske Invest foretrekker et knippe attraktivt prisede aksjer i sektorene fornybar, bank, teknologi og industri.

AMDs oppkjøp av ZT Systems ventes å bli sluttført i løpet av første halvår 2025, betinget av myndighetsgodkjennelser og andre vanlige vilkår.

AMD-aksjen stiger rundt 2,5 prosent i førhandelen i USA mandag. Hittil i år er aksjen opp rundt 7 prosent, og det seneste året er den opp nærmere 40 prosent.