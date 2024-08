På norsk derimot, kan opplevelsen fortsatt føles litt som den gamle assistenten, og noen ganger virker det som om den norske stemmen må tenke litt lenger enn den engelske. I noen tilfeller får du kanskje ikke svar i det hele tatt. Dette er trolig noe som vil bli bedre over tid, spesielt siden den engelske versjonen allerede fungerer så bra.

Ny assistent: Googles Gemini AI håndterer både norsk og engelsk, og på engelsk føles det nesten som å prate med en ekte person. Foto: Michael Groth

En liten nedtur er at den nye AI-assistenten ikke støtter smarthjem-integrering slik vi er vant til med den gamle Google-assistenten. Du blir nå bedt om å åpne «Google Home»-appen i stedet, og dette føles litt som et steg tilbake.

Spør vi assistenten, får vi beskjed om at denne funksjonen kommer etter hvert, noe som kanskje ikke er helt ideelt for de som er vant til å ha full kontroll på smarthjemmet med stemmen alene.

Lyssterk og robust skjerm

Pixel 9 Pro XL kommer med en 6,8-tommers «Super Actua Display», som med en lysstyrke på opptil 3000 nits er perfekt for utendørs bruk, selv i sterkt sollys. Skjermen er klar og fin, uansett lysforhold, så du slipper å myse for å se innholdet ditt. Med «Gorilla Glass Victus 2» og en variabel oppdateringsfrekvens på 1-120Hz, er skjermen både slitesterk og responsiv.

Det er naturlig å sammenligne denne skjermen med Samsungs Galaxy S24 Ultra, som også har imponerende spesifikasjoner. Begge telefonene ligger tett på papiret, men Samsung har lagt til en «Anti-Glare»-coating som reduserer refleksjoner betydelig. Dette gir Galaxy S24 Ultra et fortrinn under bruk i sterkt lys, selv om Pixel 9 Pro XL fortsatt leverer et klart og tydelig bilde.

Kamera som gjør jobben for deg

Når det gjelder kameraet, leverer Pixel 9 Pro XL akkurat det man forventer. Telefonen er utstyrt med et trippelkameraoppsett som består av 50 MP vidvinkel, 48 MP ultravidvinkel og et 48 MP telefoto kamera, som tar klare, rike og fargenøyaktige bilder i alle situasjoner. Det nye 42 MP selfie kameraet gir også skarpe og detaljerte bilder. Med AI-verktøyene som følger med, blir det enkelt å få gode resultater uten stress, enten du tar portretter, landskapsbilder eller selfies.

En av de nye AI-funksjonene, «Add Me», vil vise seg å være utrolig nyttig hvis du ofte finner deg selv bak kameraet. Under testing fungerte den kjempebra. Hvis du alltid er fotograf i familie og vennegjengen, ender det ofte med at du ikke er med på familiebildene.

Med «Add Me» er det superenkelt å ta bilde av familie og venner, gi telefonen til en annen, og så blir de guidet gjennom prosessen. Det hele er veldig enkelt og fungerer kjempebra, Googles AI syr sammen bildene og sørger for at du også blir en del av bildet.

Pixel 9 Pro XL gjør det enkelt å ta gode bilder, takket være flere smarte AI-verktøy. En praktisk nyhet i år er «Auto Frame» i Magic Editor. Denne funksjonen bruker AI til å finne det beste utsnittet i både nye og gamle bilder, slik at du alltid får det beste ut av bildene dine.

Google lanserte også nylig «Pixel Studio» og «Screenshots», to spennende AI-funksjoner som genererer bilder og henter info fra skjermbilder. Dessverre er ingen av disse funksjonene tilgjengelige i Norge enda.

– Vårt mål er å bringe både Studio og Screenshots til vår region over tid, men vi har ingenting å kunngjøre nå, sier Rachid Finge, kommunikasjonsdirektør for Nord-Europa.

En interessant ny funksjon som faktisk er på plass, er «Zoom Enhance», eksklusiv for Pro-modellene. Det er litt som i gamle filmer hvor tech-eksperten zoomer inn på et uklart bilde og på magisk vis trekker frem detaljer. Pixel 9 Pro XL gjør noe lignende ved hjelp av AI, og funksjonen kjører lokalt på telefonen.

Den er spesielt nyttig når du ikke kan komme nær motivet. Men under testing ble resultatene noen ganger litt uklare, og det var tydelig at AI-en jobbet hardt for å hente ut detaljer. Likevel er det en kul gimmick som kan redde enkelte bilder.

Googles «Zoom Enhance» er som tatt ut av gamle filmer. Noen ganger treffer den blink, andre ganger må den jobbe litt ekstra Foto: Michael Groth

Sammenlignet med Samsungs Galaxy S24 Ultra, som skilter med et 200 MP hovedkamera og 100x zoom, kan Pixel 9 Pro XL virke litt mindre imponerende på papiret. Men der Pixel skiller seg ut, er i brukervennligheten og de AI-drevne funksjonene som gjør det enkelt å ta gode bilder uten å måtte justere mange innstillinger. For de som verdsetter en rask og enkel kameraopplevelse, er Pixel 9 Pro XL fortsatt et godt valg.

Video på steroider

Årets oppdatering til «Video Boost» har fått en solid oppgradering. Nå kan du zoome inn opptil 20x når du filmer, og fortsatt beholde høy oppløsning og klarhet. HDR+ dekker hele zoomområdet, og i tillegg sørger AI-oppskalering for å levere 8K-kvalitet. Du kan til og med dra ut 33 MP HDR-stills fra videoene dine.

En ting å merke seg er at hvis du skrur på «Video Boost», vil videoene dine automatisk bli behandlet. Det tar imidlertid tid, ofte flere minutter for en video som bare varer noen få sekunder.

Holder hele dagen (og vel så det)

Med en batterikapasitet på 5060 mAh har Pixel 9 Pro XL nok strøm til å dra deg gjennom dagen, selv når du presser den med tung bruk. Enten du gamer, streamer eller bare kjører på med alt mobilen har å by på, trenger du sjelden å bekymre deg for å gå tom for strøm. Skulle du likevel trenge å lade, kan du få 70 % batteri på bare 30 minutter, men det krever at du kjøper en hurtiglader separat.

Nesten på toppen

Pixel 9 Pro XL er en telefon for deg som vil ha det beste. Den leverer solid ytelse, praktiske AI-funksjoner, og et kamera som gjør det enkelt å ta gode bilder. Men hvis smarthus-integrering er viktig for deg, må du leve med noen kompromisser. Og hvis størrelsen er et problem, kan den mindre Pixel 9 Pro være et godt alternativ.