Bommet på bærekraftskrav: Tech-gigant fikk avslag

Lokale myndigheter har avslått Googles søknad om å bygge et nytt datasenter like utenfor Dublin i Irland. Årsaken er at det planlagte bygget ikke tilfredsstiller nasjonale bærekraftskrav, melder Bloomberg.

Fra før har Google både sitt europeiske hovedkontor og to datasentre i drift i den irske hovedstaden.

Nå var planen å oppføre en datalagringsfasilitet på 72.400 kvadratmeter, men til dette har den amerikanske teknologigiganten fått tommelen ned fra South Dublin County Council, ifølge nyhetsbyrået.

Sluker strøm

I en forklaring heter det at Google ikke har gitt tilstrekkelig med detaljer om hvordan det nye bygget vil påvirke den lokale kraftforsyningen når det skal være klart for drift i 2027.

Ifølge Bloomberg er det estimert at datasentre vil forbruke en tredjedel av Irlands energi innen 2026, opp fra 18 prosent i 2022.

Googles eierselskap, Alphabet, er lite endret i førhandelen i USA tirsdag. Hittil i år er tech-giganten opp rundt 20 prosent.