«Verdens viktigste selskap»: Ny sterk salgsvekst

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) oppnådde en salgsvekst på 33,0 prosent i august, melder halvledergiganten tirsdag.

Inntektene i løpet av måneden beløp seg til 250,87 milliarder nye taiwanske dollar, tilsvarende 84,2 milliarder kroner.

Det utgjør en nedgang på 2,4 prosent fra måneden før, og en vekst på 33,0 prosent fra august i fjor.

I juli var salgsveksten på årsbasis på 45 prosent.

Hittil i år har TSMC, ofte omtalt som «verdens viktigste selskap» og Nvidias foretrukne brikkeprodusent, oppnådd netto inntekter på 1.773,97 milliarder taiwanske dollar. Det tilsvarer drøyt 595 milliarder kroner, og en vekst på 30,8 prosent fra januar–august 2023.

Positivt signal

TSMC-tallene er et positivt signal for investorer som satser på en opphenting i markedet for smarttelefoner og vedvarende etterspørsel for Nvidias AI-brikker, skriver Bloomberg.

Dessuten viser det at TSMC er i rute for å innfri snittestimatene for inntektene i tredje kvartal, påpeker Bernstein-analytikere i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

Bernstein peker på at hvis september følger den gjennomsnittlige sesongvariasjonen fra de seneste åtte årene, vil TSMCs inntekter i tredje kvartal 2024 komme inn 5 til 6 prosent over både guidingens midtpunkt og konsensus.