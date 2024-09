Intel steg over 6 prosent på Wall Street mandag etter meldingen fredag kveld om at selskapet har kvalifisert seg for 3,5 milliarder dollar i statlige tilskudd for å produsere halvledere for Pentagon.

Etter stengetid for ordinær handel omtalte flere amerikanske medier en melding på Intels hjemmesider om at kontraktsproduksjonen (foundry business) skal skilles ut i et eget selskap, og aksjen klatret nye 8 prosent i etterhandelen. Tirsdag stiger aksjen over 3 prosent i tidlig (ordinær) handel i New York.

Stupt 60 prosent i år

En utskillelse åpner ikke bare for ekstern finansiering, men kilder opplyser til CNBC at en børsnotering er til vurdering.

Foundry-virksomheten, der Intel planlegger å produsere chips for kunder, har så langt tynget inntjeningen etter at 25 milliarder dollar har blitt investert i hvert av de siste to årene.

Samtidig opplyser konsernsjef Pat Gelsinger til Wall Street Journal at Intel setter sine fabrikkprosjekter i Tyskland og Polen på pause de kommende to årene. I tillegg legges et Malaysia-prosjekt på is frem til etterspørselen har hentet seg inn igjen. Videre vil Intel redusere antallet kontoransatte.

Restruktureringen og kostnadskuttene kommer etter at Intel-aksjen har stupt nesten 60 prosent hittil i år.

Amazon-samarbeid

Intel varsler for øvrig i en egen pressemelding om et samarbeid med Amazons skytjeneste Amazon Web Services (AWS). Samarbeidet omfatter blant annet produksjon av Intel 18A, selskapets mest avanserte chip. Intel vil også produsere en tilpasset Xeon 6-chip på Intel 3, og dermed bygge videre på det eksisterende partnerskapet hvor Intel produserer Xeon Scalable-prosessorer for AWS.

Den mest avanserte produksjonen, inklusive AI-chipen for AWS, vil ifølge Intel skje ved Ohio-fabrikken som for tiden er under bygging.

– Alles øyne vil være rettet mot oss. Vi må kjempe for hver eneste centimeter og prestere bedre enn noen gang. Dette er den eneste måten å stilne våre kritikere på, og levere de resultatene vi vet vi er i stand til å oppnå, sier Intel-sjef Gelsinger i mandagens melding.