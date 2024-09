Blandet på Wall Street: Larry Ellison er nå verdens nest rikeste mann etter kraftig oppgang i Oracle

På New York-børsen endte Nasdaq ned 0,52 prosent til17.592,13. Dow Jones steg 0,55 prosent til 41.622,14. S&P 500 steg 0,13 prosent til 5.633,10 poeng.

Onsdag offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin rentedom, og ifølge DNB Markets er det fortsatt usikkerhet rundt størrelsen på rentekuttet.

«Vi synes det er flere gode argumenter for et moderat kutt. For det første er det ingen klare tegn på oppbremsing av økonomien ennå. Økt ledighet skyldes i hovedsak at flere ønsker jobb, ikke at flere sies opp. Dessuten vil et stort kutt kunne signalisere at Fed er bakpå og dermed skape markedsuro. Det kan også bli tolket som at Fed forsøker å hjelpe demokratene knappe to måneder før valget», skriver DNB Markets i en rapport.

Markedet tar fortsatt høyde for at Fed kan kutte renten med 50 basispunkter, mens konsensus blant analytikerne er et kutt på 25 basispunkter.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,619 prosent, det laveste nivået siden juni 2023.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 3,38 prosent til 17,12.

Oracle

En knallsterk uke for IT-giganten Oracle har sendt formuen til grunnlegger Larry Ellison til himmels. Forrige mandag la selskapet frem tall som knuste konsensus, drevet blant annet av en storsatsning på AI-datasentre. Siden tallslippet er aksjen opp 23 prosent, og mandag steg aksjen nye 5,1 prosent.

Styreleder Ellison grunnla selskapet tilbake i 1977, og eier fremdeles 41,5 prosent av aksjene. Etter dagens oppgang har 80-åringens formue steget til 205,9 milliarder dollar, ifølge Forbes. Bare i dag har formuen økt med 8,9 milliarder dollar.

Ellison stjeler dermed tittelen som verdens nest rikeste fra Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, som har en formue på 203,1 milliarder dollar. Førsteplassen innehas fremdeles av Tesla-grunnlegger Elon Musk med en formue på 251,4 milliarder dollar.

Magnificent Seven

Amazon har beordret alle sine ansatte tilbake til kontoret fem dager i uka fra og med neste år, melder flere amerikanske medier. Tiltaket skal bedre arbeidskulturen og produktiviteten hos de ansatte.