BlackRock og Microsoft forbereder et AI-fond på mer enn 30 milliarder dollar, skriver Financial Times.

Investeringsfondet blir ifølge avisen et av de største etablert på Wall Street noensinne. Abu Dhabi-støttede MGX er også partner i fondet der Nvidia skal bidra med råd om fabrikkdesign og integrasjon.

Strømnettet er under press

Global AI Investment Partnership (GAIP), som investeringsfondet er døpt, søker å hente inn opptil 30 milliarder dollar i egenkapital – og i tillegg sikre lånefinansiering til støtte for investeringer på opptil ytterligere 70 milliarder dollar.

SATSER PÅ AI: Microsoft, der Brad Smith er president og nestleder i styret. Foto: Bloomberg

Fondet skal finansiere bygging av datasentre og ikke minst utvikling av den enorme kraftinfrastrukturen påkrevd for å bygge AI-produkter. Datakraften i AI-teknologien er langt mer energikrevende enn tidligere teknologiske innovasjoner, og har lagt press på eksisterende strømnett.

– Mobilisering av privat kapital for å bygge AI-infrastruktur som datasentre og kraft vil på lang sikt frigjøre en investeringsmulighet på flere 1.000 milliarder dollar, sier Blackrock-sjef Larry Fink i en pressemelding.

– Dette er et viktig skritt

Blackrocks investering i GAIP skjer ifølge Financial Times gjennom Global Infrastructure Partners, et privat investeringsselskap som ble kjøpt opp for 12,5 milliarder dollar tidligere i år. GAIP-partneren MGX ble også etablert tidligere i år – med utgangspunkt i Abu Dhabis statlige investeringsfond – for å fremme Emiratenes AI-satsning. MGX har ifølge avisen vært i samtaler om å bidra i OpenAIs neste finansieringsrunde.

SATSER PÅ AI: Abu Dhabi-fondet MGX, der Sheikh Tahnoon bin Mohamed al-Nahyan (t.v.) er styreleder. Her sammen med Emiratenes visestatsminister Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan. Foto: NTB

– AI er ikke bare en industri for fremtiden, den understreker fremtiden. (...) Investeringene vi gjør i dag vil sikre en mer bærekraftig, fremgangsrik og rettferdig fremtid for hele menneskeheten, sier MGX-styreleder Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ifølge meldingen.

Microsoft inngikk tidligere i år avtale om å støtte canadiske Brookfield Asset Management i utviklingen av prosjekter innen fornybar elektrisitet for 10 milliarder dollar. Teknologikjempen har ifølge Financial Times forpliktet seg til at 100 prosent av energiforbruket skal matche selskapets nullkarbon-energikjøp før 2030.

– Landet og verden vil trenge større kapitalinvesteringer for å akselerere utviklingen av den nødvendige AI-infrastrukturen. Denne typen innsats er et viktig skritt, uttaler Microsoft-president Brad Smith, som også er nestleder i styret.

Toppmøte i Washington

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at det globale strømforbruket fra datasentre kan passere 1.000 TWh innen 2026, mer enn dobbelt så mye som i 2022. I USA, hvor en tredjedel av verdens datasentre ligger, øker kraftetterspørselen raskt for første gang på 20 år.

Og nettopp energibehovet utbyggingen av AI-infrastruktur utløser var utgangspunktet for at Det hvite hus i forrige uke inviterte OpenAI-gründer Sam Altman og andre AI-topper for å diskutere mulige løsninger.

Med på dette møtet var blant andre energiminister Jennifer Granholm og handelsminister Gina Raimondo, nasjonal økonomirådgiver Lael Brainard, nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og også representanter fra OpenAI-storeier Microsoft.