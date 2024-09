Kitron med resultatvarsel

Søndag kveld varslet elektronikkprodusenten Kitron at de har måttet nedjustere utsiktene for andre halvår av 2024.

I meldingen skriver selskapet at utsiktene for flere deler av Europa ikke har bedret seg, som de ventet, samt at flere store kunder innen elektrifisering og industri har redusert og utsatt etterspørselen for andre halvår av 2024 grunnet lagernedbygging. Samtidig har ikke sluttmarkedet utviklet seg som forventet, skriver de.

Dermed venter Kitron nå driftsinntekter på mellom 635 og 660 millioner euro i 2024, ned fra tidligere 660 til 710 millioner euro. Samtidig kuttes forventningene for driftsresultatet fra 53 til 60 millioner euro, til 44 til 50 millioner euro.

For tredje kvartal ventes driftsinntektene å være mellom 140 til 150 millioner euro, med et driftsresultat på mellom åtte til ti millioner euro. Ifølge konsensusestimater hentet fra Bloomberg venter analytikerne driftsinntekter på 150 millioner euro i tredje kvartal, samt et driftsresultat på 12,50 millioner euro.

Dette er andre gang Kitron har måttet nedjustere forventingene for 2024, da de kuttet guidingen allerede ved fremleggelsen av tallene for første kvartal. De hadde ved inngangen av året en forventing om et driftsresultat på mellom 700 til 800 millioner euro, og et driftsresultat på mellom 60 til 70 millioner euro.

Trøbbel for EMS

Meldingen fra Kitron kommer bare dager etter at den svenske konkurrenten Note rykket ut med resultatvarsel, som sendte aksjen ned over 14 prosent på børsen i Stockholm torsdag.

Note varslet at omsetningen i år blir lavere enn forventet og det samme blir marginene. Selskapet forklarte nedgangen med fall i kundeetterspørselen. Samtidig ble målet om å nå en omsetning på 7,5 milliarder kroner innen 2027 utsatt med ett år, til 2028.



Både Kitron og Note er innenfor EMS-sektoren, der forkortelsen står for Electronic manufacturing services.