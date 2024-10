Meta får milliardbot i Irland

Ifølge Wall Street Journal har Facebook-eieren Meta blitt ilagt en kjempebot av Irlands datatilsynsmyndigheter, etter at selskapet skal ha lagret passordene til enkeltbrukere på deres sosiale medier, som Facebook og Instagram, uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Etterforskningen startet i 2019 etter at Meta informerte de irske myndighetene om at de hadde lagret passordene i klar tekst uten kryptering eller annen beskyttelse ved en feil, som bryter med GDPR.

«Det er godt kjent at passord ikke burde bli lagret i klartekst, med tanke på risikoen for misbruk som oppstår når personer får tilgang til slik data» sier nestlederen i den irske databeskyttelseskommisjonen, Graham Doyle.

Boten er på 91 millioner euro, tilsvarende 1.055 millioner kroner gitt dagens aksjekurs.

Wall Street Journal skriver videre at Meta tok grep umiddelbart etter at feilen ble oppdaget.

1,4 mrd. i forlik

I tillegg til ulovlig lagring av passord, inngikk Meta et forlik i sommer anlagt av delstaten Texas etter at delstaten anklaget Meta for å samle og bruke biometriske data fra millioner av innbyggere i Texas.

Søksmålet ble anlagt av Texas' justisminister Ken Paxton i februar i 2022, og gikk ut på at Meta tok i bruk biometriske data fra opplastede bilder og videoer på Facebook - uten lovpålagte tillatelser.

Justisministerens kontor uttalte at Meta kjørte «ansiktsgjenkjenningsprogramvare på praktisk talt hvert ansikt som var inneholdt i opplastede bilder på Facebook i mer enn et tiår», skrev CNBC.

I forliket var Meta pliktige til å betale 1,4 milliarder dollar, eller rundt 15,36 milliarder norske kroner.