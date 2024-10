Apple forbereder seg på å lansere en ny, rimeligere telefon sammen med oppgraderte iPader tidlig neste år, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Angivelig skal teknologigiganten nærme seg produksjonsstart for en ny versjon av iPhone SE samt nye iPad Air-modeller og Magic Keyboard-tastaturer.

Dette vil i så fall være Apples første oppdatering av innstegstelefonen iPhone SE siden 2022.

Hjemknappen ryker

Denne gangen ventes det at hjemknappen droppes, slik det er gjort med andre iPhone-modeller.

Den nye SE-modellen ventes også å støtte AI-verktøyet Apple Intelligence.

De nye iPad Air-modellene vil på sin side hovedsakelig få innvendige forbedringer. Ifølge Bloomberg-kildene skal imidlertid en ny iPad mini være på vei, kanskje allerede i år.

Det ventes forøvrig at Apple vil oppdatere Mac-utvalget i år, med en ny Mac mini og oppdaterte versjoner av MacBook Pro og iMac.

Det er bare rundt tre uker siden at Apple lanserte iPhone 16, selskapets første smarttelefon bygd med utgangspunkt i AI-systemet Apple Intelligence.

Tirsdag falt Apple-aksjen 2,9 prosent etter at Barclays i en oppdatering pekte på at Apple kan ha kuttet sine ordrer hos en leverandør av iPhone 16 med rundt tre millioner enheter for inneværende kvartal.