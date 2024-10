Nordic kjøper seg lavere resultat

Han trekker frem at ultrabredbånd (UWB) tilbyr en enorm markedsmulighet med sine lavenergiske og presise lokaliseringsmuligheter.

– Dette kan potensielt gjøre teknologien relevant for mange forbruker-, industri- og bilapplikasjoner. Vi er imidlertid ikke godt nok kjent med hva som er Novelda sin fordel i et tilsynelatende konkurranseutsatt marked, som inkluderer aktører som Qorvo, NXP, Texas, Zebra Technologies og Samsung, sier han.

Tror på mindre tap

Analysesjef Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets trekker frem at tidligere teknologidirektør Svein-Egil Nielsen i Nordic Semiconductor nå er styreleder i Novelda.

– Novelda forventer å tape 105 millioner kroner i 2025 og 9 millioner i 2026, men det jeg tror Nordic gjør, er å kjøpe UWB-teknologien, ikke selskapet. Dette innebærer at vår beste gjetning er at de legger Novelda inn under short range-vertikalen i Nordic, kutter mesteparten av kostnadene i Novelda, men beholder nøkkelpersoner innen teknologi, sier Kongslie.

Han tror Nordic kommer til å bidra med større teknologiske ressurser, en eksisterende kundebase som kjøper både BLE og UWB, samt en etablert distribusjonskanal.

– Jeg konkluderer med at EBITDA-tapet fra Novelda i 2025 ikke vil være i nærheten av 105 millioner kroner, men betydelig lavere, sier Kongslie.

GIR MENING: – Det jeg tror Nordic gjør, er å kjøpe UWB-teknologien, ikke selskapet, sier analysesjef Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets. Foto: Thomas Bjørnflaten

Anstrengt likviditet

Novelda retter seg mot flere markeder, inkludert forbrukerelektronikk, bilindustri, industri og digital helse. Deres fokus er på anvendelser av UWB-radarsensorer, spesielt innen bevegelsessensorer, nærværssensorer og helseteknologi.

Blant selskapets hovedprodukter finner vi X4, verdens minste CMOS-radar for bevegelses- og tilstedeværelsesdeteksjon, X7, en ultralavstrøms radar som gir presis multi-person sporing og helseovervåkning, samt X9, som kombinerer avansert sensing og rangeringsteknologi for krevende applikasjoner, som bilindustrien.

De største kostnadspostene i regnskapet til Novelda er forskning og utvikling, samt andre driftskostnader, som omfatter alt fra software til konsulenthonorarer.

Ifølge investorpresentasjonen har Novelda i dag 152 aktive kunder i ulike faser, som evaluering, proof-of-concept, design-in og produksjon.

Novelda har en svært anstrengt likviditetssituasjon, og pr. 25 september var den totale likviditeten på 21,9 millioner kroner. Fri likviditet utgjorde 13,2 millioner kroner, mens resten, 8,7 millioner kroner, var bundne midler.

«Selskapet har tilstrekkelig likviditet til å betale lønn til alle ansatte samt skatter for oktober. Novelda forventer å motta et tilskudd på 4,75 millioner kroner fra Skattefunn i oktober, men tidspunktet for utbetalingen er usikkert. Selskapet har imidlertid ikke tilstrekkelig fri likviditet til å dekke alle forfalte fakturaer og driftskostnader for oktober», skrev selskapet i en investorpresentasjon.