Fyker opp på positive tall

Retailteknologiselskapet StrongPoint oppnådde inntekter på 313 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 12,2 millioner kroner i tredje kvartal. Dette utgjør økninger på henholdsvis 20 og 8,4 millioner fra tilsvarende kvartal i fjor.

– Etter flere svært tøffe kvartaler begynner vi nå å se noen positive effekter fra tidligere organisatoriske, kostnadsmessige og kommersielle tiltak, sier StrongPoint-sjef Jacob Tveraabak i en melding.

Ordinært driftsresultat i perioden endte på 2,2 millioner kroner, og resultatet før skatt viser 3,8 millioner.

Tveraabak uttrykker imidlertid også at han vil være forsiktig med å love nye betydelige forbedringer finansielt på kort sikt, ettersom selskapet fortsatt ser mye usikkerhet i markedet.

Like fullt belønnes StrongPoint-aksjen med et kurshopp på Oslo Børs fredag formiddag. I 10.30-tiden er aksjen opp 8,1 prosent til 10,70 kroner. Hittil i år er aksjen ned rundt 20 prosent.

Les også – Aksjen er eksponert mot en megatrend – Vi ser et lys i tunnelen etter et trøblete år, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Viktig utrulling i gang

Inntektsveksten på 7 prosent forklares med sterke, prosjektdrevne resultater i Baltikum og Sverige samt netthandel. Innen netthandel økte inntektene med hele 176 prosent.

Selskapet løfter også frem en vellykket utrulling av ordreplukkingsløsningen hos britiske Sainsbury's. 13 Sainsbury's-butikker har nå StrongPoints ordreplukking installert og i drift, og selskapet venter at utrullingen til samtlige Sainsbury's-butikker – nær 300 totalt – vil bli gjort i løpet av første halvår 2025.

Et «veldig svakt» marked for butikkinnredning i Storbritannia og Irland trakk imidlertid ned resultatene i tredje kvartal, og førte til at den britiske og irske virksomheten hadde en ebitda-nedgang på rundt 14 millioner kroner i kvartalet. StrongPoint er imidlertid godt i gang med tiltak her, inkludert gjennomførte endringer i organisasjon og kostnader.

StrongPoint (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 313,1 292,9 Ebitda 12,2 3,8 Driftsresultat 2,2 −5,1 Resultat før skatt 3,8 −13,5 Resultat etter skatt 2,7 −9,3



Kontantstrømmen fra driften i tredje kvartal oppgis til 10 millioner kroner, mot minus 25 millioner i tredje kvartal 2023.

StrongPoint gjentar målet om en sunn inntektsvekst og en ebitda-margin på over 10 prosent. I tredje kvartal var sistnevnte på 3,9 prosent, opp fra 1,3 prosent for ett år siden.