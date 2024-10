Tordag morgen slapp Nordic Semiconductor ferske tall for tredje kvartal. Repporten viste en omsetning på 159 millioner dollar, og et driftsresultat før av og ned-skrivninger (EBITDA) på 16,17 millioner dollar.

Til tross for at det var mange som hadde ventet på fasiten for kvartalet, var alle øynene rettet mot selskapets kommentarer om fjerde kvartal, og om de hadde noe mer å si om de «moderate» vekstutsiktene for 2025 som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen.

Der kom det frem at de ventet en «moderat vekst» med «begrenset effekt» av den nye nRF54-brikken i 2025, med økende vekst fra 2026.

Det fikk flere til å lure på om utsiktene, kombinert med den utydelige kommunikasjonen fra ledelsen, handlet om at selskapet hadde mistet markedsandeler, mistet nøkkelkunder, eller om det rett og slett gjaldt tåkete og uoversiktlige makroutsikter.

– Et dårlig ordvalg

Under kvartalspresentasjonen for tredje kvartal tok adm. direktør Vegard Wollan til ordet, og sa at den «moderate veksten» ble brukt i sammenheng med deres langsiktige mål.

«54-serien vil være en nøkkel til vekst, men det vil ta tid før den blir implementert hos kundene. Markedene har stabilisert seg, og vi ser en gradvis bedring, men noen segmenter vil ta tid» sa Wollan.

«Vi ser i dag at industrisegmentet henger etter forbrukersegmentet. Vi må se hvordan markedet utvikler seg, men vi har ingen indikasjoner på at vi mister markedsandeler».

Samtidig la selskapet frem at de ventet en omsetning på mellom 130 og 150 millioner dollar i fjerde kvartal.

TOMMEL OPP: – Totalt sett gir vi rapporten tommelen opp og tror den vil gi lettelse for aksjen gitt dagens kursnivå, sier Olav Rødevand, analytiker Pareto Securities. Foto: Eivind Yggeseth

– Dette overbeviser oss om at ordet «moderat» kun var et makroøkonomisk synspunkt og et dårlig ordvalg på kapitalmarkedsdagen. Kommentaren ovenfor bør ytterligere underbygge vårt syn på at tredje kvartal vil bli positivt mottatt i markedet i dag, sier Pareto Securities-analytiker Olav Rødevand.