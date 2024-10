Delta saksøker CrowdStrike etter milliardtap

Det amerikanske flyselskapet Delta Airlines har saksøkt cybersikkerhetsselskapet CrowdStrike etter sommerens datatrøbbel, som ble forårsaket av en programvareoppdatering, skriver Bloomberg.

For Delta Airlines lammet oppdateringen flyselskapets drift i flere dager, og det ble tusenvis av kansellerte og forsinkede flyvninger som påvirket over en million av Deltas passasjerer.

Delta oppgir videre at oppdateringen kostet flyselskapet minst 500 millioner dollar, altså 5,49 milliarder norske kroner, i direkte tap. I tillegg mener det at oppdateringen gjorde «alvorlig skade» på selskapets omdømme.

CrowdStrike mener på sin side at Deltas påstander er basert på feilinformasjon som «demonstrerer manglende forståelse på hvordan moderne cybersikkerhet fungerer».

Videre mener cybersikkerhetsselskapet at de forsøkte til å komme til en løsning med Delta utenfor retten, men at «Delta har valgt en annen vei».

Tidenes IT-blunder

Sommerens datatrøbbel ble raskt omtalt som «tidens største IT-feil».

Programvareoppdateringen fra CrowdStrike førte, ifølge Microsoft, til at over 8,5 millioner Windows-enheter ble rammet.

«Vi estimerer at oppdateringen fra CrowdStrike påvirket 8,5 millioner Windows-enheter, tilsvarende litt under 1 prosent av alle Windows-maskiner», skrev Microsoft i et blogginnlegg som Reuters viser til.

Oppdateringen førte til massive dataproblemer for flere aktører, og rammet blant annet flytrafikk, banktjenester, apoteker og helsetjenester.

Norges Bank fikk også problemer, og måtte i en periode gjennomføre F-lånsauksjoner manuelt over telefon og epost.

I etterkant har CrowdStrike kunngjort omfattende endringer i hvordan selskapet tester og lanserer oppdateringer.