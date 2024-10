Nordic Semiconductor kutter arbeidsstyrken

I en børsmelding mandag formiddag opplyser halvlederselskapet Nordic Semiconductor at de vil kutte arbeidsstyrken med åtte prosent globalt.

Selskapet kaller det en «strategisk ressursjustering», som de forventer vil belaste tallene for fjerde kvartal og hele 2024 med kostnader på 5 millioner dollar, omtrent 55 millioner norske kroner.

– De sier at de kostnadskuttene er inkludert i guidingen for 2025, så dette er egentlig ikke noe nytt. Dette er en annonsering de har kommet med internt, som de har ventet med å annonsere til alt er klart. Kuttene er nøytrale for estimater og caset, men litt negativt fordi det impliserer litt høyere kostnader per ansatt enn tidligere tenkt, sier analytiker Kristian Spetalen til Finansavisen.

Han mener Nordic Semiconductor ikke trenger å si opp flere ansatte.

– Dersom topplinjen ikke tar seg opp i virksomhetene cellular og wifi, så må de kutte mer kostnader. De går med 65 millioner dollar i negativ ebitda der totalt, men kjernevirksomheten på bluetooth tjener bra med penger. Men i dag går alt overskuddet går til å finansiere den delen av virksomheten som går i minus.

INGEN FLERE KUTT: Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities tror ikke Nordic Semiconductor må kutte flere ansatte enn det de oppgir i dagens børsmelding. Foto: Ramish Ahmad

Kuttet i fjor

Ved utgangen av tredje kvartal hadde halvlederselskapet 1.383 ansatte, og nedbemanningen vil ramme omtrent 111 ansatte ifølge Finansavisens beregninger.

Nordic Semiconductor gjorde et tilsvarende tiltak i fjerde kvartal i for. Da kuttet selskapet rundt 100 ansatte og 30 konsulenter, som ga oppgitte besparelser på 5 millioner dollar fra og med første kvartal 2024.

«Vi har tatt den vanskelige beslutningen om å redusere arbeidsstyrken vår, og vi vil også omfordele og omorganisere teamene våre som en del av vår overordnede strategi for å levere på Nordics mål for forretningsmodellen» sier adm. direktør Vegard Wollan i meldingen.