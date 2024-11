Får eksportforbud til Kina

Det amerikanske handelsdepartmentet har gitt Chip-produsenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ordre om å stanse forsendelser av enkelte chiper til Kina. Det melder Reuters, som viser til en kilde med kjennskap til saken.

Dette skjer etter at TSMC i slutten av oktober stanset forsendelser til det kinesiske selskapet Sophgo. Årsaken var da at en av selskapets chiper hadde blitt funnet i en av Huaweis AI-prosessorer.

Kinesiske Huawei har fra før av restriksjoner mot å kjøpe teknologi fra TSMC, på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn i USA.

TSMC varslet Det amerikanske handelsdepartementet om hendelsen, og dette har nå resultert i ordre om å stanse forsendelser av enkelte chiper.

Chipene som det nå legges eksportrestriksjoner på er såkalte sofistikerte chiper, av typen 7 nanometer eller mer avanserte design.

Reuters skriver videre at ettersom handelsdepartementet nå slår ned på dette, så åpner det for at flere selskaper blir påvirket i tillegg til at USA kan vurdere om andre selskaper også leder chiper videre til Huaweis AI-prosessorer.

TSMC har som følge av beslutningen varslet kunder som rammes, at forsendelser vil stanses fra og med mandag 11. november.

Det amerikanske handelsdepartementet har ikke kommentert påstandene.

En talsperson i TSMC vil heller ikke kommentere saken, utover å si at «selskapet følger alle lover, og er forpliktet til å etterleve alle regler og reguleringer, inkludert eksportkontroll».