Elon Musks xAI har hentet 6 milliarder dollar i en ny finansieringsrunde som har vært underveis i flere måneder , skriver Bloomberg, og viser til dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Nyhetsbyrået har tidligere omtalt at runden ville prise oppstartsselskapet til over 40 milliarder dollar – før penger.

Dokumentasjonen sier ingenting om verdsettelse eller inntekter, men viser at 97 investorer deltok med investeringer helt ned i 77.593 dollar. Ingen av investorene er navngitt.

Aggressiv pengejakt

Musk har siden etableringen av xAI i 2023 hentet inn penger aggressivt, og senest i mai hentet selskapet også 6 milliarder dollar i en finansieringsrunde som verdsatte virksomheten til 24 milliarder dollar etter penger. På eiersiden i xAI finner vi ifølge Bloomberg mange investorer med eksponering mot X og andre Musk-dominerte selskaper, eksempelvis Sequoia Capital og Andreessen Horowitz.

INGEN PERLEVENN: Sam Altmans OpenAI ble tidligere i høst saksøkt av Elon Musk. Foto: Bloomberg

En del av finansieringen har gått til bygging av datasenteret i Memphis som åpnet tidligere i år, og som ifølge xAI selv er verdens største. Lokale myndigheter omtalte iallfall i sin tid investeringen som den største i byens historie, og datasenteret har trukket andre store teknologiselskaper til området, deriblant Nvidia, Dell og Super Micro Computer.

På datasenteret i Memphis trener xAI opp chatboten Grok, som hittil er tilgjengelig bare for betalende brukere av Elon Musk-eide X (tidligere Twitter).

OpenAI-søksmål

Den seneste kapitalinnhentingen i xAI avsluttes tre uker etter at Musk saksøkte OpenAI. I søksmålet anklager han selskapet han startet sammen med Sam Altman i 2015 – men forlot tre år senere – for å misbruke markedsmakt til å presse ut andre aktører og hindre konkurranse.

Musk hevder ifølge Bloomberg i sakspapirene at OpenAI har prøvd å stjele AI-talenter gjennom aggressiv rekruttering og overbetaling, og påpeker at selskapet der Microsoft er tungt inne har 1,5 milliarder dollar i personellkostnader, fordelt på bare 1.500 ansatte.

Verdens desidert rikeste har tidligere også anklaget OpenAI for å utvikle kunstig intelligens til fordel for kommersielle interesser fremfor for menneskehetens beste, men dette søksmålet ble siden trukket.