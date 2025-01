Kun noen få dager etter at de kunngjort at de vil kvitte seg med faktasjekkere, skriver Metas konsernsjef Mark Zuckerberg i et internt notat til de ansatte at de vil kutte ned på antall ansatte, melder The Guiardian.

I notatet skriver Zuckerberg at han ønsker å «få ut lavt presterende ansatte raskere» i forkant av det han beskriver som et intens år, og at han vil akselerere selskapets vanlige prestasjonsstyringssystem.

5 prosent

Meta, som står bak både Facebook, WhatsApp og Instagram, skal kutte rundt 5 prosent av den globale arbeidsstyrken på rundt 72.000. Det innebærer at rundt 3.600 arbeidstagere kan bli berørt av de planlagte kuttene.

Kunngjøringen kommer bare dager etter at selskapet sa de ville kvitte seg med faktasjekkere for å prioritere ytringsfrihet, i det som blir sett på som et grep for å gjøre den påtroppende amerikanske presidenten Trump fornøyd. Zuckerberg har donert 1 million dollar til Trumps innsettelse, og det er også ventet at han vil være til stedet når Trump blir innsatt den 20. januar.

I helgen som var ble det også kjent at selskapet, sammen med Amazon, skroter sine programmer for mangfold, likestilling og inkludering.

Ansatte i USA som blir berørt av kuttene vil bli varslet innen 10. februar, mens ansatte i andre land vil få beskjed på et senere tidspunkt.

Les også Ble utestengt av Meta i 2021 – nå får han milliondonasjon Donald Trump får 1 million dollar fra Meta, etter å ha vært utestengt fra både Facebook og Instagram i 2021.

– Heve standarden

«Jeg har besluttet å heve standarden for prestasjonsstyring,» skriver Zuckerberg i notatet.

«Vi pleier å håndtere ansatte som ikke møter forventningene i løpet av et år, men nå vil vi gjøre mer omfattende prestasjonsbaserte kutt i denne syklusen.»

Oppsigelsene vil kun omfatte ansatte som har vært hos Meta lenge nok til å kvalifisere for en prestasjonsvurdering.

Zuckerberg hevder at selskapet ville gi «generøse sluttvederlag» i tråd med tidligere nedbemanninger.

Les også 5 ting som kan snu opp ned på 2025 «Alle» tror USA vil forbli ledestjernen i 2025, både økonomisk og i aksjemarkedet. Det er gode grunner til det, men er vi godt nok forberedt på overraskelser?

Opp 61 prosent

Meta Platform falt 2 prosent i førmarkedet onsdag og blir handlet for drøyt 594 dollar pr. aksje, men er opp 61 prosent det seneste året.

Tungvekterne Deutsche Bank, Morgan Stanley og Goldman Sachs har alle kjøpsanbefaling på Meta med kursmål på henholdsvis 705, 660 og 688 dollar pr. aksje – det tilsvarer en oppside på 18, 11 og 15 prosent.

BNP Paribas er det eneste meglerhuset som har kommet med en oppdatering i 2025 med en salgsanbefaling på Meta. Den franske banken har satt kursmålet på 475 dollar pr. aksje, som tilsvarer en nedside på 20 prosent.