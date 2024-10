Onsdag morgen la Telenor frem kvartalstallene for tredje kvartal.

Fasiten ble et omsetning på 20,04 milliarder kroner i kvartalet, marginalt ned fra 20,11 milliarder samme kvartalet året før. I forkant av kvartalsrapporten ventet analytikerkorpset en omsetning på 20 milliarder kroner i kvartalet, ifølge konsensusestimater hentet inn fra Telenor.

Samtidig hadde selskapet tjenesteinntekter på 16,16 milliarder kroner i tredje kvartal, som er noe dårligere enn ventet fra konsensus, som ventet tjenesteinntekter til 16,25 milliarder kroner i kvartalet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) kom inn på 9,09 milliarder kroner, mens driftsresultatet (ebit) landet på 4,89 milliarder kroner. Dette er noe ned fra tredje kvartal i fjor, der de samme postene landet på henholdsvis 9,10 og 4,99 milliarder kroner.

Konsensus ventet ebitda og ebit på 8,91 og 4,85 milliarder kroner.

Nye utsikter

Ifølge rapporten endte Telenor med et resultat før skatt på 4,75 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 4,57 milliarder samme periode året før.

Det er et godt stykke over det som var ventet fra analytikerkorpset, som ventet et resultat før skatt på 4,26 milliarder kroner i kvartalet.

I rapporten kommer samtidig Telenor med nye utsikter for 2024.

Blant annet venter det en 3 til 4 prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter i 2024, og rundt 6 prosent organisk vekst i ebitda i Norden.

De oppgir også at de venter at driftsmessige investeringer i den nordiske virksomheten er ventet å utgjøre noe under 17 prosent av inntektene.

Videre venter de en 3 til 4 prosent organisk vekst i konsernets ebitda, og en fri kontantstrøm på 9,5 til 10 milliarder kroner før M&A og andre poster.