Sats skal pøse ut utbytter: – Aksjen er altfor billig nå

«Jeg tror at aksjen vil bli attraktiv for investorer som er glad i utbytte», sa storeier Bjørn Maaseide om Sats tilbake i 2019 før børsnotering.



Men så kom corona, og Sats ble tvunget til å stenge ned sentre. Aksjekursen kollapset og treningsenterkjeden fikk utbytterestriksjoner av bankene. Etter det fulgte en saftig coronabakrus med høy inflasjon, renteoppgang og strømprisgalopp.

For Bjørn Maaseide og resten av aksjonærene i Sats er ordtaket «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves» treffende.





I forbindelse med andrekvartalstallene melder selskapet nå at de skal dele ut minst 50 prosent av nettoresultat gjennom tilbakekjøp av aksjer og halvårlige utbytter. Første utbyttebetaling vil gjøres etter første halvår i 2025.

– Det føles veldig bra og er et resultat av at vi nå er der vi skal være. Vi har klart å redusere gjeldsgraden til et fornuftig nivå, og ser at medlemmene bruker produktene mer enn noen gang, samtidig som de nye produktlanseringene fungerer godt. Som en konsekvens av det har vi nå mulighet til å betale ut utbytte og samtidig fortsette å investere i selskapet. Det er en veldig god situasjon, sier konsernsjef Sondre Gravir i Sats.

SKAL DELE UT PENGER: – Det er en veldig god situasjon, sier konsernsjef Sondre Gravir i Sats. Foto: Jørgen Hyvang

– Altfor billig

Torsdag klokken 09.40 var Sats-aksjen opp nesten 3 prosent, og handles i skrivende stund for 18 kroner. Carnegie-analytiker Eirik Rafdal har en kjøpsanbefaling på Sats med kursmål på 25 kroner.

– Rapporten tikker av alle bokser. Nok en gang leverer de bedre enn forventet på inntjeningen, og underliggende KPI’er utvikler seg bra. Vi liker å se at de klarer å øke gjennomsnittlig inntekt pr. medlem (ARPM) med 5 prosent, samtidig som de øker antall medlemmer moderat, sier Rafdal.

Carnegie-analytikeren trekker frem at torsdagens viktigste nyhet er den nye utbyttepolitikken. Han estimerer en årlig direkteavkastning på 6 prosent basert på 2025-estimater.