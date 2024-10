Esa starter etterforskning av Bane Nor for ulovlig statsstøtte

Granskingen gjelder også enkelte av selskapets kontraktspartnere, opplyser Esa i en pressemelding onsdag.

Beslutningen er fattet som følge av en klage der det hevdes at to støttetiltak til henholdsvis Bane Nor og noen av selskapets kontraktspartnere utgjør ulovlig statsstøtte.

Bane Nor er heleid av Samferdselsdepartementet og driver jernbaneinfrastruktur samt et fibernettverk langs jernbanespor i Norge.

To tiltak granskes

Det er i alt to tiltak som undersøkes. Begge er knyttet til Bane Nors rolle som fiberoperatør.

Det første er om Bane Nor har brukt offentlig finansiert infrastruktur innen telekommunikasjon til å kryss-subsidiere sitt kommersielle fibertilbud.

Det andre gjelder påstått støtte fra Bane Nor til enkelte kontraktspartnere gjennom vilkår som er bedre enn markedsvilkår, som å bygge infrastruktur i bytte mot langsiktige tilgang til fibernettet.

Ikke konkludert

Esa undersøker hvorvidt de to tiltakene utgjør statsstøtte, og om de i så fall er forenlige med EØS-reglene.

Beslutningen om å innlede granskingen betyr ikke at Esa har konkludert, presiserer overvåkingsorganet, kun at Esa vil undersøke saken videre.