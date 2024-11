Nok en elbil får produksjonsstans etter salgskrasj

Den erkeamerikanske bilprodusenten uttalte torsdag at de skal pauser driften av produksjonsfabrikken Rouge Electric Vehicle Center i Michigan, som setter sammen den elektriske pick-upen. Stansen varer fra midten av november og frem til 6. januar, skriver Wall Street Journal



Allerede har bilmodellen, som starter på litt under 1,2 millioner kroner i Norge, vært gjennom store priskutt i USA. Det er fremdeles ikke nok til å hente inn kunder i nødvendige volum.

«Vi vil fortsette å justere produksjonen for en optimal miks av salgsvekst og lønnsomhet», sier selskapet.

Prioriterer fossilbiler

Det er mindre enn et år siden sist Ford reduserte produksjonen av den elekriske pick-upen. Da meldte Bloomberg at Ford halverte produksjonsmålet for 2024, og kuttet produksjonen til 1.600 eksemplarer i uken, mot tidligere 3.200 pr. uke.

Samtidig er etterspørselen etter de populære F-Series Super Duty-pickuper så store at selskapet tidligere har vraket elbilplaner for å øke fabrikkapasiteten. Konsernsjefen Jim Farley uttalte da at full elektrifisering av «store, enorme» kjøretøy som Super Duty «aldri kommer til å bli lønnsomt.»

Fords elbildivisjon Model e sliter, og taper i snitt 38.250 dollar pr. elbil de produserer. Til tross for å ha kuttet kostnadene 5.000 dollar pr. kjøretøy over de seneste to årene og barbert én milliard dollar i kostnader, blant annet gjennom 35 prosents kapasitetsreduksjon, rapporterte divisjonen for tredje kvartal et tap på 1,224 milliarder dollar mot 1,329 milliarder året før.