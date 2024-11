Har jernbanesektoren sporet av?

Når ulike operatører deler ansvar for ulike strekninger, må Jernbanedirektoratet bruke store ressurser på kontraktsoppfølging. Disse midlene kunne i stedet ha blitt kanalisert direkte inn i å forbedre selve jernbanetilbudet – til beste for passasjerene.

Konsolideringstiltak som Vys overtagelse av Flytoget kan indikere en strategisk kursendring. Ved å samle togoperasjonene under én aktør kan staten redusere transaksjonskostnadene og potensielt forbedre kundeopplevelsen. Data fra Norsk kundebarometer og Norsk innovasjonsindeks viser imidlertid at kundene ikke opplever en vesentlig forbedring i tilbudet.

Samtidig er risikoen for monopoleffekter reell, og kan hemme innovasjon og serviceforbedring, noe som på lengre sikt kan føre til et svakere togtilbud. Jernbanedirektoratets rolle som koordinerende organ blir derfor avgjørende for å sikre en helhetlig og strategisk styring i sektoren.

Erfaringene fra tiden før fragmenteringen viser at interne problemer kunne løses mer direkte, uten kostnadskrevende kontraktsoppfølging. Konsolideringen kan derfor reflektere en erkjennelse av behovet for en samlet modell der ansvarsfordelingen er klar.

At utenlandske aktører føler seg uønsket, skaper også debatt om verdien av konkurranseutsetting i norsk jernbane. En nasjonal tilnærming kan gjøre det lettere å ivareta samfunnets interesser, men samtidig kan proteksjonisme føre til ineffektivitet og høyere kostnader for brukerne.

Flytoget har vært et vellykket eksempel på en samlet modell, der ansvar for punktlighet og kundeopplevelse er tydelig plassert. Erfaringene fra Flytoget tyder på at en samlet tilnærming kan gi stabilitet, redusere kostnader og gi et klarere ansvar for helheten.

Selv om monopoler kan være problematiske, kan en mer samlet modell være nødvendig for å rette opp dagens utfordringer.

Tor W. Andreassen

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)