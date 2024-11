Kreditorene overtar Hurtigruten

Kreditorene til Hurtigruten-konsernet har inngått en avtale som innebærer gjeldsettergivelse og overtakelse av selskapet, kommer det frem i en børsmelding torsdag kveld.

Deler av gjelden vil bli konvertert til aksjer i selskapet, og Hurtigruten vil få tilført over 250 millioner euro i ny kapital fordelt på Hurtigruten Norway og Hurtigruten Expeditions. I tillegg vil enkelte låneforfall bli utsatt til 2030.

Restruktureringen innebærer at dagens aksjonærer vil miste full kontroll over selskapet. Storeier TDR Capital har vært på eiersiden av Hurtigruten i ti år, og har flere ganger bidratt med lån og kapital til rederiet. Siden 2021 har TDR bidratt med gjeldsfasiliteter på 375 millioner euro.

Rederiet fikk et underskudd på 243,3 millioner euro for 2023 under ett. Til sammen har selskapet et akkumulert tap på 900 millioner euro siden pandemiåret 2020.

Gjeld blir egenkapital

Hurtigruten har i flere år gått med store tap, blant annet som følge av coronapandemien. I februar fullførte rederiet sin refinansiering på nærmere 14 milliarder kroner.

Ved halvårsskiftet var den negative egenkapitalen i konsernet 547 millioner euro.

Av en noteopplysning i kvartalsregnskapet fremgår det at et aksjonærlån mellom Hurtigruten Group som låntager og Hurtigruten Newco som långiver nå er omgjort til egenkapital.

Lånet var på 720 millioner euro; nær 8,5 milliarder kroner. Konverteringen skjedde i august, etter at halvårsregnskapet var avlagt. Selskapet opplyser at mellomværende oppsto i forbindelse med refinansieringen i vinter.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.