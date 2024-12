– Konkurransetilsynet har kommet til at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, skriver tilsynet i varselet, som ble sendt til Vy fredag 20. desember. DN meldte om saken først.

Mangel på konkurranse kan medføre høyere priser og lavere kvalitet på tilbudet. Konkurransetilsynet understreker at det er langt fra sikkert ennå. Konkurransetilsynet har kun besluttet at partene skal varsles om at det kan bli aktuelt med forbud mot sammenslåingen.

Fredrik Bjørnestad Sortland i Konkurransetilsynet påpeker overfor NTB at dette kun er et første steg i en lengre prosess for å vurdere sammenslåingen, og et eventuelt vedtak ligger et godt stykke fram i tid.

– Det er viktig å få med at vi ikke kan gjøre noe annet enn å følge den tidsplanen, og at alternativet til å sende varselet var å avslutte saksbehandlingen, sier Sortland.

Flytter oppstart til april

Regjeringen la i september fram planene om å gjøre Flytoget til et datterselskap av Vy i ett statlig persontogselskap. Styrene i Vy og Flytoget skulle umiddelbart sette i gang en prosess for å forberede sammenslåing.

– Målet vårt er å gi alle som reiser med tog på Østlandet et bedre tilbud, samtidig som staten får mer for hver krone vi bruker på jernbane, skrev samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Sammenslåingen måtte skje så raskt som mulig, og med sikte på virkning fra 1.januar 2025, skrev regjeringen om prosessen.

Mandag opplyser Samferdselsdepartementet til NTB at oppstarten nå er forskjøvet.

– Samferdselsdepartementet tar Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger til orientering. Det er for øvrig god fremdrift i arbeidet med sammenslåingen av Vy og Flytoget. I løpet av vinteren legges det opp til formelle beslutninger på generalforsamlinger, med siktemål om sammenslåing innen 1. april 2025, skriver pressevaken i SD i en epost.

En eller annen gang i april forventes også prosessen hos Konkurransetilsynet å være i havn.

Veien videre

– Vi følger et lovpålagt regime her, påpeker Sortland.

Fra Konkurransetilsynet mottok meldingen om sammenslåing, har de hatt 25 virkedager på å komme med den foreløpige vurderingen. Det er innhentet informasjon fra partene og SD, og avholdt møter med Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. I tillegg har det vært løpende kontakt mellom tilsynet og partenes advokater.

Nå har Konkurransetilsynet ytterligere 45 virkedager til å komme med et begrunnet varsel om tiltak.

Deretter har partene i saken 15 dager på seg til å svare - og først etter det, i april en gang, vil det kunne komme et endelig vedtak, for eksempel om forbud.

– Vi skal jo forby alle foretakssammenslutninger som er til betydelig hinder for konkurranse. Det betyr at om vi forbyr en foretakssammenslutning, så har de ikke lov til å gjennomføre den, sier Sortland.