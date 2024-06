Fem ting du bør vite om feriepenger

Først og fremst er feriepenger en lovbestemt godtgjørelse som de ansatte tjener opp i løpet av et år og som utbetales året etter. Når en ansatt tar ut ferie, blir feriepengene utbetalt istedenfor lønn. Dermed må du ha vært i jobb året før for å ha rett til feriepenger.

1. Hvorfor ser jeg et trekk i feriepengeutbetalingen?

Det er fordi du ikke har betalt ferie. Arbeidsgiver setter penger til side for deg i løpet av året som erstatter vanlig lønn i ferieperioden året etter. Ved fem ukers ferie vil du se et ekstra trekk i feriepengeutbetalingen, noe som ofte fører til forvirring.

– Fem uker ferie er tre dager lenger enn en normal arbeidsmåned. Når du får utbetalt feriepenger for 25 dager trekkes derfor en full månedslønn, pluss tre dager, forklarer Bjerkestrand.

Dette gjelder bare deg som har fastlønn – ansatte med timelønn vil ikke oppleve trekk eller tillegg for ferieperioden.

– I regnskapsprogrammet Tripletex skjer dette automatisk. Både feriepenger og riktig ferietrekk legges til på lønnskjøring i den måneden du som arbeidsgiver har planlagt utbetaling av feriepenger. Du trenger derfor ikke gjøre noe ekstra – bare sjekke og opprette lønnen som vanlig. Den ansatte har alltid oversikt over opptjente feriepenger i appen, alle lønnsslipper og registrerte timer, sier han.

Enkelt og holde oversikt: Regnskapsprogrammet Tripletex har en brukervennlig app der de ansatte enkelt kan registrere og holde oversikt over sine feriedager. Foto: Tripletex

2. Når kan jeg ta ut ferie?

Som arbeidsgiver må du sørge for at de ansatte tar ut sin lovbestemte ferie i løpet av året.

Er du arbeidstaker, skal tidspunktet for ferien avtales med arbeidsgiver og eventuelt tillitsvalgte. Til syvende og sist er det likevel arbeidsgiver som har siste ord i saken. De skal tross alt sørge for at bedriften går rundt, også når det er ferieavvikling.

Selv om arbeidstaker har rett på tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, så er det ingen plikt. Hvis ansatte ikke benytter seg av denne muligheten, er det viktig å følge opp at det likevel avvikles full ferie.

– Vær klar over at avtalt tidspunkt for ferieavvikling kan endres kun når uforutsette hendelser tilsier at ferien vil skape vesentlige problemer for driften, sier Bjerkestrand.

Fem myter om feriepenger



3. Bruk automatikk

Ifølge ferieloven er minstekravet fire uker og én dag ferie, da er feriepengesatsen 10,2 prosent. Mange bedrifter tilbyr fem uker ferie som tilsvarer en feriepengesats på 12 %.

– Med full automatikk og både beregning og utbetaling av feriepenger, så går dette som en drøm i Tripletex, sier Bjerkestrand.

– Husk at du som arbeidsgiver skal sette av feriepengene i regnskapet. Da vil den vises som en gjeld i regnskapet ditt, sier Bjerkestrand.

4. Er ikke feriepengene skattefrie?

Du skatter av feriepenger uansett utbetalingstidspunkt. Når feriepengene utbetales i ferieåret, er selve utbetalingen trekkfri. Grunnen til dette er at det trekkes litt ekstra skatt enn nødvendig de øvrige månedene i året – nettopp for å dekke skatten på feriepengene.

Viktig å være klar over: – Som arbeidsgiver bør du vite at søndager og lovbestemte høytidsdager ikke skal regnes med i den ansattes ferie, forteller statsautorisert regnskapsfører, Geir Bjerkestrand. Foto: Tripletex

– Husk at dersom feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret, for eksempel fordi en ansatt har sluttet, skal det trekkes skatt av disse pengene. Dette er fordi skattekortet ikke tar hensyn til denne ekstra utbetalingen.

5. Hva skjer om jeg blir syk i ferien?

Hvis du blir syk, kan du ha rett til å få utsatt ferien. Men det er viktig å merke seg at dette må dokumenteres. Egenmelding er ikke tilstrekkelig – du må ha en sykemelding for å for å få utsatt ferien med tilsvarende antall sykedager.

Slik beregnes feriepenger