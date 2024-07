Økonomisk suksess for oslobasert vintagebutikk

Frøken Dianas Salonger er blitt det skattkammeret av en butikk de to gründerne Ellen Marie Garåsen og Elise Dingstad drømte om. Her finner du klær med gode passformer som ser bra ut på en vanlig damekropp.

– Kundene våre forteller ofte at de har fått mange komplimenter for klær de har kjøpt hos oss. Vi føler nesten at vi selger klær med komplimentsgaranti, smiler Elise.

Startet med tom kasse

Drømmen om å starte butikk sprang ut av Elises miserable tilværelse som freelance-skuespiller. Hun elsket vintage, men syntes ikke det fantes noen kule vintagebutikker i Oslo. Derfor sa hun og Ellen opp jobbene sine i 2008, reiste land og strand rundt i tre måneder for å kjøpe inn varer, og selv pusse opp det som skulle bli butikklokalene på Løkka.

På åpningsdagen var pengekassa tom, og det var tre uker til husleia forfalt. De trengte ikke akkurat Tripletex den gangen for å regne ut at nå fikk det enten bære eller briste. Og det bar – så til de grader. Åpningslørdagen startet med kø utenfor butikken og sluttet med nesten tomme hyller og stativer.

Vintage: Kul, fargerik vintage mote og etisk produserte klær er noe av det du kan få tak i hos Frøken Dianas Salonger.

Kraftig vekst

Da koronaepidemien rammet, satset Frøken Dianas Salonger på nettsalg. Og det var da det virkelig tok av. Fra 2020 til 2022 tredoblet bedriften omsetningen sin.

– Vi nådde ut til så mange flere! Nå er vi 17 ansatte med stort og smått – det var ikke noe vi hadde planlagt. Så vi trenger et godt og ryddig system for å holde oversikt over økonomien.

– Derfor valgte vi regnskapsprogrammet Tripletex. Da har vi alt samlet digitalt, på ett sted. Jeg bruker Tripletex mest til å registrere, godkjenne og betale regninger. Og så følger jeg med på kreditnotaer kontra fakturaer, forteller Elise.

Dianas bruker også Tripletex til å kjøre lønn. De ansatte bruker Tripletex-appen blant annet til å sende inn utlegg ved å ta bilde av kvitteringen. Så kommer det automatisk med på neste lønnskjøring.

God oversikt: Elise Dingstad er gründer og daglig leder. Med Tripletex får hun og de ansatte kontroll på både økonomi, utlegg og lønn.

Lite klimaavtrykk – rettferdige arbeidsforhold

Hos Dianas legger de stor vekt på at klimaavtrykket skal være så lite som mulig, og at arbeidsforholdene for de som lager klærne skal være rettferdige.

– Vi vil at flere skal kunne handle klær på en etisk, forsvarlig måte. Og vi har et sterkt ønske om å bidra til å skape flere rettferdige arbeidsplasser i tekstilbransjen, sier Elise.

Hun og Ellen designer også sitt eget klesmerke, Dianas Vintage. Klærne blir sydd hos Fair & Square som driver en fabrikk i Kina med utgangspunkt i norske arbeidsforhold. Her er det 37,5 timers arbeidsuke, pensjon, ferie og seks måneders mammapermisjon med full lønn.

– Dette er ting vi tar for gitt, men som er sjeldne i de fleste andre land. Vi er veldig stolte av at vårt eget merke lages med sånne arbeidsbetingelser, sier Elise.

Personlig service

Service er en av grunnpilarene i Frøken Dianas Salonger.

– Vi henter størrelser til deg og hjelper deg med å style et antrekk. Og vi kommer gjerne med forslag til tilbehør som gir det lille ekstra. Hos oss finner du lekker hårpynt, solbriller, vesker og belter som passer til vår kolleksjon. Vi har også et stort utvalg i smykker som matcher klærne du finner hos oss, sier Elise.

