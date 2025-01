Med innføringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) får selskaper ikke bare en plikt, men også en mulighet til å styrke sitt arbeid med miljø, sosiale forhold og selskapsstyring – det vi kjenner som ESG (Environmental, Social, Governance).

For bedrifter som lykkes med å tilpasse seg, kan dette bli en avgjørende faktor i kampen om kunder, investeringer og anbudskontrakter.

Les også: Derfor er bærekraftsrapportering viktig for små og mellomstore bedrifter.

Bærekraft som investering

CSRD innføres trinnvis og gjelder først for store selskaper av allmenn interesse. Deretter vil kravene omfatte store foretak og små og mellomstore børsnoterte selskaper. Målet er å sikre en standardisert rapportering som gjør det mulig å sammenligne bærekraftsprestasjoner på tvers av bransjer og land.

Med dette direktivet kommer også krav om at selskaper skal rapportere på en rekke ESG-faktorer, inkludert klimagassutslipp, arbeidsrettigheter, mangfold og virksomhetsstyring. Dette kan oppleves som omfattende og tidkrevende, spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Likevel bør bærekraftsrapportering sees på som en investering. Stadig flere kunder og investorer forventer at bedrifter kan dokumentere sitt arbeid med bærekraft.

Nordic Infrastructure Group har mye av sin data i Tripletex. Integrasjonen med MoreScope forenkler store deler av bærekraftsrapporteringen.

Forenkler bærekraftsrapporteringen

Nordic Infrastructure Group (NI Group), en totalleverandør innen jernbane, er blant selskapene som har tatt grep for å imøtekomme de nye rapporteringskravene de møter som en del av Qben Infra konsernet.

– Nordic Infrastructure Group består av 14 selskaper innenfor ulike nisjer, som utfører alt fra prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastrastruktur, forklarer regnskapsansvarlig Mette Fjeldstad.

Selskapet har ambisiøse mål om å redusere egne utslipp ved å investere i mer miljøvennlig teknologi og optimalisere driften. De jobber for å sikre en velfungerende jernbaneinfrastruktur som også bidrar til reduserte klimagassutslipp, er energieffektiv og arealbesparende.

Fjeldstad sier at nesten samtlige selskaper i gruppen bruker regnskapsprogrammet Tripletex til deres daglige drift, med alt fra EHF-fakturering og prosjektstyring til bank og lønn.

Kravene fra EU-direktiver, og store kunder som Bane NOR – som legger større vekt på bærekraft i anbudsprosesser – gjør at NI Group må levere detaljert rapportering på ESG-faktorer. For å håndtere dette effektivt, har selskapet tatt i bruk integrasjonen mellom Tripletex og bærekraftverktøyet Morescope.

– Vi har nesten all data knyttet til innkjøp i Tripletex. Og så benytter vi MoreScope for å dra mest mulig nytte av den dataen, Tobias Aardal, bærekraftsrådgiver i Nordic Infrastrutcture Group.

Tobias Aardal er bærekraftsrådgiver i Nordic Infrastructure Group. Han er glad for at integrasjonen mellom Tripletex og bærekraftverktøyet Morescope effektiviserer rapporteringen.

Automatisering sparer tid og gir verdi

Integrasjonen mellom Tripletex og MoreScope gjør det mulig for Nordic Infrastructure Group å effektivisere rapporteringen.

– Informasjon som vareleverandør, organisasjonsnummer og transaksjoner, overføres automatisk fra Tripletex til MoreScope.

Dataen analyseres deretter automatisk i MoreScope. Og det beregnes klimagassutslipp fra kjøpte varer og tjenester basert på ulike utslippsfaktorer og bransjesnitt.

Løsningen forenkler også leverandørkartlegging basert på bransjekoder og geografisk risiko. Det gjør det mulig å både beregne klimagassutslipp og gjennomføre aktsomhetsvurderinger mer effektivt.

– Med denne integrasjonen kan vi fokusere mer på tiltak som faktisk reduserer utslipp, i stedet for å bruke tid på datainnsamling og rapportering, Tobias Aardal

Hva betyr dette for norske bedrifter?

Innføringen av CSRD betyr at flere norske bedrifter må oppgradere sine systemer og rutiner. Automatisering og digitale verktøy, som kombinasjonen av Tripletex og MoreScope, kan være avgjørende for å møte kravene uten at det går på bekostning av produktivitet.

Det er ikke til å stikke under stol at rapporteringarbeidet kan skape både merarbeid og hodebry, men bedrifter som tilpasser seg tidlig, kan bruke dette som en strategisk fordel. Det handler ikke bare om å oppfylle krav, men også om å dokumentere ansvarlighet og bygge tillit i markedet.

