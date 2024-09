Golfinteressen har skutt i været i Norge de siste årene, drevet frem av både pandemien og golfstjernen Viktor Hovland. Schiager og De Sousa var tidlig ute med å fange opp denne trenden, og har siden 2016 bygd opp SdS Golf Academy til en solid virksomhet.

Med et tilbud tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivåer, har de klart å tiltrekke seg en stor medlemsmasse.

– Vi begynte med segmentert trening i 2017. Ved å skape herregrupper, damegrupper, seniorgrupper og blandede grupper – segmentert på alder og handicap. Denne kartleggingen og tilretteleggingen gjorde at vi plutselig kunne kommunisere med medlemmer på en helt annen måte, forteller Fredrik De Sousa i SdS Golf Academy.

Golf har aldri vært mer populært i Norge. Her er Knut Schiager og Fredrik De Sousa på Grini golfklubb. ARILD DANIELSEN





En forretningsmodell som treffer blink

Selskapet, som ble startet i 2016, driver treningsakademi og proshop på Grini Golfklubb, samt har samarbeid med Drammen Golfklubb og Lommedalen Golfklubb. Treningsdeltakelsen har økt jevnt og trutt siden starten, med over 100 aktive deltakere både sommer og vinter siden 2018.

Suksessoppskriften ligger i å tenke nytt og tilpasse treningen til hver enkelt golfspiller, uavhengig av alder og ferdighetsnivå.

– Vi kan vel med trygghet si at vi har satt i gang mer enn 2000 golfkarrierer siden 2020, sier Schiager.

– Vi kan vel med trygghet si at vi har satt i gang mer enn 2000 golfkarrierer siden 2020, sier Schiager. ARILD DANIELSEN

Effektiv økonomistyring med Tripletex

I takt med bedriftens vekst har behovet for effektiv økonomistyring blitt avgjørende. SdS Golf Academy har siden oppstarten benyttet regnskapsprogrammet Tripletex, som har vist seg å være et uvurderlig verktøy i en hektisk hverdag.

– I perioden fra april til oktober, når det er mest hektisk, er det avgjørende med et system som Tripletex. Det er enkelt i bruk og lar oss fokusere på det vi er gode på, nemlig golf, sier Schiager.

Tripletex gir dem muligheten til raskt å håndtere kvitteringer ved å ta bilder, noe som sparer tid og gir bedre kontroll over økonomien.

– Tripletex gjør det lett å fakturere, få oversikt over økonomien og håndtere utlegg. Vi har brukt systemet siden oppstarten i 2016 og har aldri vurdert å bytte det ut, sier De Sousa.

Satser på fremtiden

De to gründerne mener at golfens sjarm ligger i at man raskt opplever mestring, samtidig som man kan spille med venner og familie, uavhengig av ferdighetsnivå. En kombinasjon som har vist seg å være attraktiv både for unge og voksne. Med over 200 juniorer i alderen 4-19 år og nærmere 500 voksne nybegynnere, har SdS Golf Academy opplevd en markant medlemsvekst.

Bedriftstrening har også blitt en viktig del av deres tilbud, med skreddersydde kurs og turneringer for næringslivet.

– Vi presenterte oss for en av Norges største banker og solgte inn segmentert trening for alle ansatte. 75 personer meldte seg på. Nå har vi rundt 10 bedrifter som benytter seg av tilbudene våre, sier De Sousa.

Tripltex ARILD DANIELSEN

Optimisme for videre vekst

Med et av Norges største juniorakademier og en solid forretningsmodell, ser Schiager og De Sousa lyst på fremtiden. Ambisjonen er å videreutvikle konseptet, knytte til seg flere ressurser og ekspandere til flere steder i Norge.

– Vi har stor tro på modellen vår. Det kan vi si fordi vi ofte blir kontaktet av andre klubber som ikke har ressurser til å drive treninger og proshop. Det er essensen i en golfklubb som gjør suksess, avslutter Fredrik De Sousa.

