Midt i coronapandemien i juni 2020 kjøpte Tollefsens holdingselskap, Fredensborg, et fond satt opp av næringsmeglerhuset Union og John Fredriksen-eide Norwegian Property boligselskapet Nordr fra Veidekke. Fredensborg slukte da litt i underkant av halvparten.

Virksomheten hadde to beilere – de som fikk tilslaget, og OBOS.

Prislappen endte til slutt på 7,7 milliarder kroner på gjeldfri basis. Kjøperne overtok aksjene i Veidekke Eiendom mot et vederlag på 3,3 milliarder, og samtidig ble gjeld på om 4,2 milliarder kroner tilbakebetalt til Veidekke.

Investorgruppen med Tollefsen og Fredriksen i spissen gikk inn med 2,6 milliarder kroner i ny egenkapital, mens 5,7 milliarder ble finansiert via gjeld.

Veidekke gjorde på sin side en av sine beste transaksjoner på mange år. Entreprenøren satt igjen med en gevinst på 1,2 milliarder kroner etter salget og kunne dele ut et ekstraordinært utbytte på 20 kroner pr. aksje til aksjonærene.

Vil ut

Dagens Industri skriver fredag at de sitter på opplysninger om at Fredensborg nå ønsker seg ut av Nordr.

Videre fremheves det at Tollefsen har en svært gunstig aksjonæravtale i Heimstaden, men at dette ikke er tilfellet i Nordr. Dagens Industri skriver også at et eventuelt Nordr-salg bare vil dekke litt i forhold til hva som står på spill i morselskapet Heimstaden Bostad, slik også EiendomsWatch refererer.

Sistnevnte avis har også forsøkt å få både Tollefsen og hans sønn Nick i tale, uten hell. Heller ikke kommunikasjonsansvarlig i Fredensborg Bolig, Erlend Ellingsen har besvart nisjeavisens henvendelser.

I en kort kommentar til EiendomsWatch sier Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property, at «alt er mulig» for dem.



Nordr bygger boliger i både Norge og Sverige. Nyboligmarkedet har i løpet av de siste årene vært av det tunge slaget, som en følge av høye kostnader hva gjelder både tomter, arbeidskraft og materialpriser. Spesielt i Sverige har markedet vært seigt.

Neppe i kø

Dagens Industris kommentator fremhever også at kjøpere «neppe står i kø i dagens økonomiske klima», og påpeker at John Fredriksen, som altså er en av medeierne, er en av Skandinavias tøffeste forhandlere.

Oppdatering kl. 14:48:

Etter at saken ble publisert har kommunikasjonsansvarlig Erlend Ellingsen i Fredensborg kommet tilbake til Finansavisen med følgende kommentar:

– Transaksjoner er en naturlig del av vår virksomhet, men vi kommenterer aldri rykter om eventuelle kjøp eller salg.