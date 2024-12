Martin Ødegaard kjøper hyttetomt på Hafjell

Martin Ødegaard (25), kaptein på det norske herrelandslaget i fotball og det engelske Premier League-laget Arsenal, har kjøpt seg hyttetomt i Hafjell, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Ødegaard, som ifølge Kapital nå er god for 850 millioner kroner, skal ha gitt 4,5 millioner kroner for en tomt i området Mosetertoppen felt 5.

Hafjell anses som «Norges klart dyreste nabolag i fjellheimen», der kjente rikinger som Bjørn Rune Gjelsten, Anders Wilhelmsen og Petter Stordalen topper listen over områdets hyttepalasser.

Flere fotballstjerner

Aller nærmeste hyttenabo for Ødegaard blir imidlertid landslagskollega Sander Berge (26), som ifølge GD nylig har kjøpt naboeiendommen for samme pris – 4,5 millioner kroner. Berge spiller for tiden for London-klubben Fulham.

Tidligere landslagsstopper Stefan Strandberg (34) har også kjøpt en eiendom i området, til 3,75 millioner kroner, ifølge avisen.

Det er så langt ikke bygget hytter på tomtene, og det er ukjent når det settes i gang, skriver GD.

– Dette er veldig hyggelig. Det er tre hyggelige karer som vi ønsker hjertelig velkommen til Mosetertoppen, sier Stein Plukkerud i selskapet Mosetertoppen Hafjell til avisen.

Det er Mosetertoppen Hafjell som har solgt hyttetomten til Ødegaard.

Plukkerud har siden 1990-tallet utviklet, bygget og solgt fritidseiendommer i Øyer kommune for totalt rundt 1,5 milliarder kroner.